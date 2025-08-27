Sorteo Champions League 2025/26: EN VIVO, horario, canal, bombos, calendario, formato y todo lo que tienes que saber

En el corazón de Mónaco, el Grimaldi Forum se prepara para un evento que marcará el inicio de una nueva era en el fútbol europeo: el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26.

Este jueves 28 de agosto, 36 equipos de élite descubrirán sus rivales en un formato renovado que promete más emoción, más partidos y más oportunidades para sorpresas.

Con Paris Saint-Germain como defensor del título tras su victoria en la final de 2025, la competición regresa con un aire de imprevisibilidad, donde gigantes como Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich buscan reclamar el trono, mientras que debutantes y sorpresas como Pafos FC o Kairat Almaty añaden un toque de exotismo.

A continuación te dejamos todo lo que tienes que saber del sorteo. Fechas, formato, los bombos y más.

SORTEO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025: BOMBOS Y EQUIPOS

Con todos los participantes confirmados, los bombos se han definido en base a los coeficientes UEFA de los clubes, con el campeón vigente, PSG, asegurado en el Bombo 1. A continuación, presentamos los equipos en cada bombo.

Bombos sorteo uefa champions league Ampliar

FORMATO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025

En cuanto al formato, la Champions League 2025/26 mantiene el innovador “modelo suizo” introducido en la temporada anterior, diseñado para aumentar la competitividad y evitar grupos desequilibrados. Los 36 equipos competirán en una única fase de liga, donde cada uno disputará ocho partidos: dos contra rivales de cada bombo (uno en casa y uno fuera).

No se permitirán enfrentamientos entre equipos del mismo país en esta etapa, y cada club enfrentará como máximo a dos oponentes de la misma nación en total. Al final de la fase de liga, los ocho mejores avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los clasificados del 9° al 24° disputarán play-offs de ida y vuelta para completar el cuadro de 16.

Los últimos 12 quedarán eliminados. Los octavos, cuartos y semis se sortearán en un único evento el 27 de febrero de 2026, con emparejamientos abiertos y sin cabezas de serie.

La Champions presenta un nuevo formato en esta temporada. / Denis Doyle Ampliar

CALENDARIO Y FECHAS DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2025/2026