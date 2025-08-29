América vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 del Apertura 2025 Liga MX / Jam Media

La Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX nos trae un enfrentamiento de alto voltaje entre el Club América y los Tuzos del Pachuca, programado para este sábado en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas buscan mantener su hegemonía frente a un Pachuca que, tras un arranque titubeante, necesita un golpe de autoridad para escalar posiciones. Este duelo promete intensidad, goles y emociones desbordadas en un escenario que respira historia.

El América, bajo la batuta de André Jardine, llega como ocupando el segundo peldaño de la tabla general indiscutible con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates. El conjunto de Coapa ha mostrado un fútbol sólido, su victoria de 2-4 ante Atlas en la Jornada 6, remontando en los minutos finales, demostró su capacidad para reaccionar bajo presión. Sin embargo, no todo es perfecto: las lesiones de Jonathan dos Santos y la posible ausencia de Néstor Araujo por molestias musculares obligarán a Jardine a ajustar su esquema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Julián Quiñones y una figura del América, fuera de la Selección Mexicana; Javier Aguirre llama a otro naturalizado en su lugar

Por su parte, Pachuca también se encuentra dentro de los primeros lugares de la clasificación, con 13 unidades, los comandados por Jimmy Lozano lograron apoderarse del cuarto lugar tras empatar a un tanto frente a León en la jornada pasada. Así que, André Jardine deberá de sacar sus mejores armas para llevarse la victoria con Luis Malagón en la portería, una defensa sólida con Israel Reyes y Ramón Juárez, y un ataque que depende de la velocidad de Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, controlar el mediocampo y evitar los espacios que Pachuca explota con transiciones rápidas.

Día previo a partido y se entrena a tope 🧐👌 pic.twitter.com/ZE9BVDetnF — Club América (@ClubAmerica) August 29, 2025

Pachuca es un equipo que crece en los grandes escenarios, y Jimmy Lozano no se dejará intimidar, por lo que un empate no sería descabellado si los Tuzos aprovechan errores defensivos, pero la profundidad de las Águilas inclina la balanza a su favor. Este duelo no solo definirá posiciones en la tabla, sino que será un termómetro para medir las aspiraciones de ambos rumbo a la Liguilla.

AMÉRICA VS PACHUCA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Sábado 30 de agosto

Sábado 30 de agosto Hora: 21:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

21:05 Hrs. (Tiempo del Centro de México) Estadio: Ciudad de los Deportes

Ciudad de los Deportes TV: TUDN, Canal 5, ViX Premium