Julián Quiñones y una figura del América, fuera de la Selección Mexicana; Javier Aguirre llama a otro naturalizado en su lugar

Javier Aguirre ha dado a conocer la lista de 25 jugadores convocados para la Selección Mexicana que enfrentará a Japón y Corea del Sur en los amistosos de la Fecha FIFA de septiembre. Estos duelos, programados para el 6 de septiembre en el Oakland-Alameda County Coliseum de California contra los nipones, y el 9 de septiembre en Nashville, Tennessee, contra los coreanos

La convocatoria, revelada este jueves, combina la solidez de la legión europea con el empuje de talentos locales de la Liga MX, reflejando la filosofía de Aguirre de equilibrar experiencia y juventud en un proceso que busca dejar atrás las decepciones de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La lista, que incluye retornos notables y ausencias, algunas poco explicables, siendo la más destacada la de Julián Quiñones, uno de los hombres clave en el ataque y que, más allá de lo aportado en cancha, es uno de los más queridos por el vestidor.

Julián, que apenas comenzó temporada en Arabia Saudita, ganó créditos en Selección con sus goles y actuaciones que lo llevaron a competir hombro con hombro durante todo un año con personajes de la talla de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Y la otra ausencia notoria es la de Israel Reyes, que con América vive tal vez el mejor momento de su carrera y que en la pasada Copa Oro se afianzó como uno de los futbolistas más cumplidores y que además puede cumplir con diferentes roles dentro de la cancha.

LAS NOVEDADES DE EL VASCO

Pero para esta nueva convocatoria, Javier Aguirre también se guardó algunas sorpresas como la inclusión de Sánchez Purata, el centra de Tigres que ha levantado su nivel desde que volvió de la MLS, además de los regresos de Erick “Chiquito” Sánchez y Diego Lainez, que en sus respectivos clubes, también han alzado la mano en las últimas semanas.

Cabe señalar que la ausencia de Gilberto Mora, la sensación de Tijuana y la esperanza de todo el futbol mexicano, se debe a que esta llamado para el Mundial Sub 20, donde parte como una de las figuras del torneo y más aún con la reciente noticia ya confirmada del interés del Real Madrid por sus servicios.

LISTA DE LA SELECCIÓN MEXICANA VS JAPÓN Y COREA DEL SUR

Posición Jugadores Convocados Porteros Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Moreno (Pachuca) Defensas Rodrigo Huescas (FC Copenhague), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv Moscú), Johan Vásquez (Genoa), Juan Sánchez Purata (Tigres), Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) Mediocampistas Edson Álvarez (Fenerbahce), Erick Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América) Delanteros Roberto Alvarado (Chivas), Diego Lainez (Tigres), César Huerta (Anderlecht), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan), Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC), Alexis Vega (Toluca), Germán Berterame (Rayados de Monterrey)

HISTORIAL DE MÉXICO CONTRA JAPÓN Y COREA

México llega con el impulso de haber conquistado la Liga de Naciones de la Concacaf en 2025 y la Copa Oro 2023, pero estos amistosos no son meros ensayos: son pruebas de fuego contra selecciones ya clasificadas al Mundial, como Japón y Corea del Sur.

En el papel, el historial histórico favorece a México, con cinco victorias y una derrota ante Japón en seis encuentros, y ocho triunfos contra Corea en 14 partidos, pero el desafío radica en traducir eso en un rendimiento colectivo que ilusione a una afición ávida de redención.