¡Ojo si vas al México vs Brasil! Calles cerradas y rutas alternas para llegar al Juego de Leyendas en el Estadio Banorte / NurPhoto

Si este domingo 19 de abril planeas asistir al Juego de Leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte, más vale salir con tiempo. El partido está programado para las 17:00 horas y, alrededor del inmueble, habrá operativo especial de movilidad, cierres viales, cambios en el transporte público y rutas de acceso controladas para facilitar la llegada de los aficionados.

Aficionados Estadio Banorte / NurPhoto Ampliar

Entre las vialidades con afectaciones están Calzada de Tlalpan, Anillo Periférico y Avenida Santa Úrsula, por lo que la recomendación principal es evitar llegar en auto sin haber revisado antes el acceso más conveniente.

Las alternativas para no quedar atrapado

Para quienes buscan rutas alternas, las opciones para librar la zona de mayor carga vehicular incluyen Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, Santo Tomás y algunos tramos del propio Anillo Periférico. La lógica del operativo es desahogar los accesos más cercanos al estadio y distribuir a los asistentes por distintos corredores.

También habrá apoyo especial en transporte público. Se reporta un servicio extraordinario con 13 rutas operadas por RTP y por el Servicio de Transportes Eléctricos, disponibles de 13:00 a 21:00 horas, con tarifa de 22.50 pesos y pago mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada. Entre los puntos de salida mencionados aparecen sitios como Tasqueña, Perisur, Metro Universidad, Bellas Artes, Plaza Carso, Ángel de la Independencia, Auditorio, Santa Fe, Six Flags y Metro Constitución.

¿Estás listo para el regreso de los grandes? 🇲🇽🇧🇷



Las leyendas de México y Brasil se ven las caras en un partido que huele a historia. pic.twitter.com/TH0Zi5KBVX — W Deportes (@deportesWRADIO) April 19, 2026

Otro punto importante es que el CETRAM Huipulco permanecerá cerrado al público en general durante la jornada, y la estación Estadio del Tren Ligero tampoco dará servicio durante el evento. La apuesta más inteligente es usar alguna de las rutas especiales o caminar desde zonas habilitadas para acceso peatonal seguro.

La clave: salir antes y planear el acceso

La mejor jugada es sencilla: salir antes de lo normal, revisar por dónde vas a entrar y evitar improvisar cuando ya estés cerca del estadio. En días así, unos minutos de previsión pueden ahorrarte una llegada de pesadilla.