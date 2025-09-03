;

  04 SEP 2025

NFL - Semana 1: Horarios y Canal de TV de todos los partidos México 2025

La espera terminó, la NFL está de regreso y en W DEPORTES te dejamos la mejor previa de una nueva temporada y los horarios de todos los encuentros de la semana 1.

Carlos Salas

¡Bienvenidos al regreso del rey del deporte americano!. La temporada 2025 de la NFL arranca con un telón de fondo cargado de drama, renovaciones y la defensa del título de Super Bowl LIX por parte de los Philadelphia Eagles, quienes aplastaron a los Kansas City Chiefs en la final del año pasado.

Esta Semana 1, programada del 4 al 8 de septiembre, promete ser un espectáculo desde el primer silbatazo, con rivalidades divisional en el centro del escenario y nuevos rostros como el novato Cam Ward de los Titans o el veterano Aaron Rodgers potencialmente en Pittsburgh.

Los Eagles, como campeones reinantes, inician su defensa en casa contra los Dallas Cowboys, un duelo que ya genera chispas por el reciente trade de Micah Parsons a Green Bay, dejando a Dallas en una posición vulnerable.

Además la NFL entra en 2025 con un panorama de equilibrio precario: las lesiones de pretemporada, como la de Rashawn Slater en los Chargers añaden imprevisibilidad. Pero el foco está en la emoción de los regresos:

Jalen Hurts busca repetir su MVP de Super Bowl, mientras Josh Allen y Lamar Jackson chocan en primetime.

Esta semana no solo marca el inicio, sino que podría definir narrativas tempranas en una liga donde el 70% de los equipos de playoffs del 2024 ganaron su opener.

NFL: LOS FAVORITOS PARA ESTA TEMPORADA 2025

Basado en los power rankings de pretemporada, los favoritos para el Super Bowl y el éxito general destacan por su continuidad, talento joven y adiciones clave. Los Eagles lideran casi unánimemente como No. 1, gracias a su roster equilibrado y la defensa que dominó la final pasada. Los Ravens y Bills siguen de cerca en el AFC, con quarterbacks élite y defensas sólidas.

Aquí te dejamos una tabla con los top 10 favoritos de acuerdo a especialistas y estadísticas, predicciones y un poco de IA.

PosiciónEquipoRazones Principales (basadas en rankings y odds)Odds Super Bowl (aprox., vía ESPN BET)
1Philadelphia EaglesCampeones defensores; Hurts MVP, roster joven y profundo. Mejores en ofensiva y defensa.+500
2Baltimore RavensLamar Jackson en pico; secundaria élite con adiciones como Malaki Starks. Top en sacks.+600
3Buffalo BillsJosh Allen MVP reinante; ataque explosivo con Shakir y Coleman. Calendario favorable.+700
4Kansas City ChiefsMahomes y Reid inquebrantables; receptores mejorados (Rice de vuelta). 5 SBs en 6 años.+800
5Detroit LionsOfensiva top-5; pero pérdidas en coordinators podrían frenar. Aún contendientes NFC.+900
6Green Bay PackersTrade por Parsons eleva defensa; Jordan Love consolidado. Calendario accesible.+1000
7Denver BroncosDefensa No. 1 en EPA; Nix superó expectativas rookie. Línea ofensiva élite.+1200
8Tampa Bay BuccaneersMayfield probado; Irving y receiving corps fuerte. NFC South débil.+1400
9Cincinnati BengalsBurrow y Chase en forma; defensa mejorada con rookies. Motivados tras playoffs fallidos.+1500
10Los Angeles RamsStafford sano; Nacua y backfield sólido. Defensa joven con Verse.+1600

NFL: HORARIOS Y CANAL DE TV DE LA SEMANA 1

La Semana 1 incluye 16 juegos, con el opener en jueves, un juego internacional en viernes en Brasil y el primetime en domingo y lunes. Te dejamos los horarios con tiempo de México.

FechaJuegoHora México (CDT)Spread (Favorito)Total O/UNotas
Jue 4 SepDallas Cowboys @ Philadelphia Eagles6:20 PMEagles -8.547.5Opener; Eagles defienden título. Cowboys sin Parsons.
Vie 5 SepKansas City Chiefs @ Los Angeles Chargers (Brasil)6:00 PMChiefs -345.5Internacional; Mahomes vs. Herbert (7-1 histórico).
Dom 7 SepLas Vegas Raiders @ New England Patriots11:00 AMPatriots -2.543.5Maye vs. Raiders; Pats con Vrabel.
Dom 7 SepPittsburgh Steelers @ New York Jets11:00 AMSteelers -338.5Rodgers posible en PIT; Jets con Fields.
Dom 7 SepMiami Dolphins @ Indianapolis Colts11:00 AMColts -1.547.5Tua vs. Jones/Richardson; drama en MIA.
Dom 7 SepArizona Cardinals @ New Orleans Saints11:00 AMCardinals -6.543.5Cardinals suben; Saints sin Carr (retirado).
Dom 7 SepNew York Giants @ Washington Commanders11:00 AMCommanders -5.545.5Daniels rookie estrella; Giants 1-7 en Week 1 reciente.
Dom 7 SepCarolina Panthers @ Jacksonville Jaguars11:00 AMJaguars -3.546.5Young en momentum; Jags con Hunter explosivo.
Dom 7 SepCincinnati Bengals @ Cleveland Browns11:00 AMBengals -646.5Burrow vs. QB incierto en CLE; Bengals motivados.
Dom 7 SepTampa Bay Buccaneers @ Atlanta Falcons11:00 AMBuccaneers -2.548.5Mayfield vs. Penix; NFC South battle.
Dom 7 SepSan Francisco 49ers @ Seattle Seahawks2:25 PM49ers -347Purdy vs. Geno; 49ers con McCaffrey sano.
Dom 7 SepTennessee Titans @ Denver Broncos2:25 PMBroncos -844.5Ward debut rookie; Broncos defensa élite.
Dom 7 SepDetroit Lions @ Green Bay Packers2:25 PMPackers -2.548.5Parsons debuta en GB; Lions sin coordinators clave.
Dom 7 SepHouston Texans @ Los Angeles Rams2:25 PMRams -345.5Stroud vs. Stafford; coaching duel Ryans-McVay.
Lun 8 SepBaltimore Ravens @ Buffalo Bills6:20 PMBills -1.552.5Playoff rematch; Allen vs. Jackson, total alto.
Lun 8 SepMinnesota Vikings @ Chicago Bears6:15 PMBears -145.5McCarthy vs. Williams; Johnson nuevo coach en CHI.

