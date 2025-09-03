NFL - Semana 1: Horarios y Canal de TV de todos los partidos México 2025

¡Bienvenidos al regreso del rey del deporte americano!. La temporada 2025 de la NFL arranca con un telón de fondo cargado de drama, renovaciones y la defensa del título de Super Bowl LIX por parte de los Philadelphia Eagles, quienes aplastaron a los Kansas City Chiefs en la final del año pasado.

Esta Semana 1, programada del 4 al 8 de septiembre, promete ser un espectáculo desde el primer silbatazo, con rivalidades divisional en el centro del escenario y nuevos rostros como el novato Cam Ward de los Titans o el veterano Aaron Rodgers potencialmente en Pittsburgh.

Los Eagles, como campeones reinantes, inician su defensa en casa contra los Dallas Cowboys, un duelo que ya genera chispas por el reciente trade de Micah Parsons a Green Bay, dejando a Dallas en una posición vulnerable.

TAMBIEN PUEDES LEER: Árbitra Vanessa Ceballos es agredida por un jugador en la Primera C de Colombia

Además la NFL entra en 2025 con un panorama de equilibrio precario: las lesiones de pretemporada, como la de Rashawn Slater en los Chargers añaden imprevisibilidad. Pero el foco está en la emoción de los regresos:

Jalen Hurts busca repetir su MVP de Super Bowl, mientras Josh Allen y Lamar Jackson chocan en primetime.

Esta semana no solo marca el inicio, sino que podría definir narrativas tempranas en una liga donde el 70% de los equipos de playoffs del 2024 ganaron su opener.

NFL: LOS FAVORITOS PARA ESTA TEMPORADA 2025

Basado en los power rankings de pretemporada, los favoritos para el Super Bowl y el éxito general destacan por su continuidad, talento joven y adiciones clave. Los Eagles lideran casi unánimemente como No. 1, gracias a su roster equilibrado y la defensa que dominó la final pasada. Los Ravens y Bills siguen de cerca en el AFC, con quarterbacks élite y defensas sólidas.

Aquí te dejamos una tabla con los top 10 favoritos de acuerdo a especialistas y estadísticas, predicciones y un poco de IA.

Posición Equipo Razones Principales (basadas en rankings y odds) Odds Super Bowl (aprox., vía ESPN BET) 1 Philadelphia Eagles Campeones defensores; Hurts MVP, roster joven y profundo. Mejores en ofensiva y defensa. +500 2 Baltimore Ravens Lamar Jackson en pico; secundaria élite con adiciones como Malaki Starks. Top en sacks. +600 3 Buffalo Bills Josh Allen MVP reinante; ataque explosivo con Shakir y Coleman. Calendario favorable. +700 4 Kansas City Chiefs Mahomes y Reid inquebrantables; receptores mejorados (Rice de vuelta). 5 SBs en 6 años. +800 5 Detroit Lions Ofensiva top-5; pero pérdidas en coordinators podrían frenar. Aún contendientes NFC. +900 6 Green Bay Packers Trade por Parsons eleva defensa; Jordan Love consolidado. Calendario accesible. +1000 7 Denver Broncos Defensa No. 1 en EPA; Nix superó expectativas rookie. Línea ofensiva élite. +1200 8 Tampa Bay Buccaneers Mayfield probado; Irving y receiving corps fuerte. NFC South débil. +1400 9 Cincinnati Bengals Burrow y Chase en forma; defensa mejorada con rookies. Motivados tras playoffs fallidos. +1500 10 Los Angeles Rams Stafford sano; Nacua y backfield sólido. Defensa joven con Verse. +1600

NFL: HORARIOS Y CANAL DE TV DE LA SEMANA 1

La Semana 1 incluye 16 juegos, con el opener en jueves, un juego internacional en viernes en Brasil y el primetime en domingo y lunes. Te dejamos los horarios con tiempo de México.