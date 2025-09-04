Antônio Edson “Pixé” muere de forma repentina en un partido de futsal

El fútbol sala brasileño está de luto tras la trágica muerte de Antônio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, un portero de 38 años que falleció durante un partido amateur en el municipio de Augusto Corrêa, en el estado de Pará. El suceso, ocurrido este martes durante los Juegos de la Semana de la Independencia, ha conmocionado a la comunidad deportiva y a todos los que presenciaron el evento.

Antônio Edson, jugando para el equipo Sind Motos, protagonizó un momento que parecía de celebración al detener un penalti con el pecho en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas. Sin embargo, segundos después de su heroica intervención, el guardameta se desplomó repentinamente mientras caminaba hacia sus compañeros. A pesar de los esfuerzos inmediatos por brindarle primeros auxilios y trasladarlo al hospital de São Miguel, no fue posible salvar su vida.

Aunque la causa oficial de su fallecimiento aún no ha sido confirmada, algunos reportes sugieren que podría tratarse de un infarto masivo. Este trágico incidente pone de relieve los riesgos que, aunque poco frecuentes, pueden estar presentes en el deporte amateur, donde las condiciones médicas previas o los impactos físicos intensos pueden tener consecuencias impredecibles. La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) expresó su profundo pesar, destacando la dedicación, talento y espíritu de equipo de Pixé, quien dejó un legado imborrable dentro y fuera de la cancha. En un comunicado, la federación señaló: “Su presencia siempre será recordada, no solo como un jugador ejemplar, sino como una persona especial que cautivó a todos”.

La comunidad de Augusto Corrêa, profundamente afectada, suspendió los partidos programados como muestra de respeto y duelo. Este suceso invita a una reflexión sobre la importancia de contar con medidas de seguridad, como personal médico capacitado y desfibriladores en eventos deportivos, incluso en torneos locales. La pérdida de Antônio Edson es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de cómo el deporte que une a tantas personas, también puede ser escenario de tragedias inesperadas.