América vs DC United: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego amistoso del Tour Águila

El Club América, uno de los equipos más laureados y populares de México, se prepara para un emocionante encuentro amistoso frente al DC United de la Major League Soccer (MLS) este sábado en el marco del Tour Águila. Este duelo, que se disputará en el Audi Field de Washington, D.C., promete ser una fiesta futbolística que conectará a las vibrantes comunidades latinas de la región con la pasión de las Águilas.

A continuación, te presentamos todos los detalles de este enfrentamiento que servirá como preparación clave para los azulcremas de cara al Clásico Nacional. Un América enrachado busca mantener el ritmo. Las Águilas llegan a este compromiso en un momento dulce, posicionadas como sublíderes del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con cuatro victorias consecutivas ante Querétaro, Tigres, Atlas y Pachuca. Bajo la dirección técnica de André Jardine, el equipo ha mostrado un fútbol sólido y dinámico, impulsado por figuras como Henry Martín, Álvaro Fidalgo y la reciente incorporación estelar, Allan Saint-Maximin, quien podría ver minutos en este duelo tras destacar en entrenamientos.

Sin embargo, el América enfrentará este partido con bajas significativas debido a la Fecha FIFA: Luis Malagón y Erick Sánchez están con la Selección Mexicana, Alejandro Zendejas con Estados Unidos, y Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres con Uruguay. Esto abrirá la puerta para que jugadores suplentes como Rodolfo Cota, Kevin Álvarez y Alexis Gutiérrez muestren su calidad y busquen ganarse un lugar en el once titular.

El objetivo de Jardine es claro: mantener la intensidad competitiva y afinar detalles tácticos de cara al regreso de la Liga MX, donde el América enfrentará el esperado Clásico Nacional ante Chivas. Por su parte, el DC United, un rival con hambre de protagonismo y llega a este amistoso tras una victoria por 2-1 ante el New York City FC en la MLS, aunque se encuentra en la posición 15 de su conferencia, lejos de los playoffs. El equipo estadounidense, que juega en casa, buscará aprovechar la localía en el Audi Field para plantarle cara al gigante mexicano.

AMÉRICA VS DC UNITED, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Sábado 6 de septiembre Hora: 18:30 (Tiempo del Centro de México)

18:30 (Tiempo del Centro de México) Estadio: Audi Field

Audi Field TV: TUDN, ViX Premium