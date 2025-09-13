Cruz Azul vence por la mínima a Pachuca y se mantiene invicto

En un partido tenso y cargado de emociones, aunado a tres expulsiones sumadas en ambos bandos, Cruz Azul se llevó un triunfo sufrido pero valioso por 0-1 ante Pachuca, gracias a un gol de penal convertido por Gabriel “El Toro” Fernández, en la Jornada 8 de la Liga BBVA Mx. La Máquina Celeste extiende su racha invicta a seis juegos y se afianza en la pelea por el liderato del Apertura 2025.

Los celestes, con jugadores clave como Kevin Mier en la portería y Carlos Rotondi por la izquierda fueron un muro, mientras que el ‘Toro’ Fernández, revulsivo habitual, arrancó de titular con la Máquina. No obstante, al 19’, Chiquete Orozco se fue expulsado a raíz de una jugada en la que contactó el tobillo de Jhonder Cádiz, los Cementeros se quedaban con un hombre menos. El primer tiempo fue un ida y vuelta sin goles: Pachuca generó con un cabezazo de Sergio Barreto que pasó desviado al 22′, y Cruz Azul respondió con un contragolpe de José Paradela que Carlos Moreno desvió al córner al 38′. En ceros al medio tiempo.

El complemento trajo el drama. Al 56′, una falta a Rotondi en el área derivó en tensión, pero el VAR intervino, con una revisión por un pisotón de Quiñones sobre Rotondi en el área, misma que se dictaminó como roja directa al extremo tuzo.

Igualados en cuanto a tarjetas rojas para ambas escuadras. Sin embargo, Daniel Aceves al 62’, alzó su pierna derecha , contactando la cabeza de Ignacio Rivero, mismo que por consecuencia tuvo un sangrado; tras la revisión, Aceves se fue expulsado por fuerza excesiva, y vía penal Gabriel el ‘Toro’ Fernández, cruzado al ángulo inferior derecho, superó a Moreno, el 0-1 al 65′.

Con esta victoria, la Máquina respira en la cima, con 6 duelos ganados en 8 cotejos. En cambio, Pachuca, acumula su tercer derrota del campeonato.