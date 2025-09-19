Rodrigo Huescas reveló cómo rechazó al América y brilló en Cruz Azul

En el vertiginoso mundo del fútbol mexicano, donde las lealtades se forjan en las canchas juveniles y los destinos se cruzan por casualidades que parecen guiadas por el destino, surge la historia de Rodrigo Huescas como un recordatorio de que el camino al éxito no siempre es recto, pero sí marcado por figuras clave. El joven lateral de 22 años, actualmente consolidándose en el FC Copenhague de Dinamarca y en la órbita de la Selección Mexicana, abrió su corazón en una reciente entrevista con el podcast de Shaggy Martínez, exdefensor de Cruz Azul.

Ahí, Rodrigo Huescas reveló un capítulo inédito de su infancia de cómo, a los 11 años, rechazó la oportunidad de unirse al odiado rival, el América, y cómo la intervención providencial de Christian “Chaco” Giménez lo redirigió hacia La Máquina Celeste, sentando las bases de su carrera europea.

“En una escuela que se llama América Valle Dorado le hablaron a mi papá para que ya me fuera y le dijeron -tráete a Rodrigo, le vamos a conseguir pruebas en América, pero yo le dije que no quiero porque soy antiamericanista”, comentó el canterano de Cruz Azul.

Su padre, pragmático y visionario, intenta convencerlo e incluso amenaza con sacarlo a la fuerza de la escuela. Es en ese momento de tensión familiar donde entra en escena el “Chaco” Giménez, leyenda cementera y mentor de generaciones. Giménez, con esa empatía que lo caracterizó durante sus siete años en Cruz Azul, donde se convirtió en referente sin poder romper la sequía de títulos, interviene directamente.

“Decidí no irme, pero mi papá me quiso sacar a la fuerza. Cuando fuimos a pedir la baja; Chaco Giménez habló con mi papá y él le dijo que estuviera tranquilo y que ellos me iban a ayudar a conseguir una prueba en Cruz Azul. Me quedé y el resto es historia”, agregó.

Detrás de esas palabras hay un trayecto que lo llevó de debutar en Concachampions con Cruz Azul en 2021 a firmar con el Copenhague 2024, donde ya ha dado asistencias clave en Champions League contra el Bayer Leverkusen y que busca dejar todo en la cancha para ganarse un lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.