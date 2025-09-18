Rodrigo Huescas festeja cumpleaños de ensueño con su debut en la Champions League y con asistencia / Oliver Hardt - UEFA

¡Qué manera de celebrar los 22 años! Rodrigo Huescas, el canterano de Cruz Azul que ha cruzado el Atlántico con la ambición de un gladiador, se plantó este jueves en el Parken Stadion de Copenhague como titular indiscutible y le dio al FC Copenhague un empate 2-2 de infarto ante el todopoderoso Bayer Leverkusen en la jornada inaugural de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

Este encuentro no fue un debut cualquiera, ya que significó una fecha especial para el lateral mexicano, quien más allá de celebrar sus 22 años, debutó en la justa continental y además se lució con una asistencia al minuto 87 para el gol de Robert Silva que puso el 2-1 temporal, y un remate cruzado al 74′ que olió a gol pero fue desviado por el botín de Matej Flekken.

El mexicano jugó los 90 minutos, sólido atrás, vertiginoso por la banda y con la visión de un mago en el ataque. El Leverkusen, ese equipo que baila al ritmo de Xabi Alonso y que viene de invictos legendarios, se adelanta con un golazo de tiro libre de Alejandro Grimaldo al 82′. El estadio contiene la respiración, pero Huescas no. Roba en media cancha, acelera por derecha como un rayo y suelta un centro elevado, preciso, letal. Robert cabecea y estalla la fiesta danesa.

Desafortunadamente el Leverkusen logró empatar el encuentro en el tiempo de compensación con un autogol de Pantelis Hatzidiakos. Sin embargo, esta es una muestra de que Rodrigo Huescas está motivado de cara a la Copa del Mundo y quiere convencer a Javier Aguirre para ser parte de su convocatoria final.