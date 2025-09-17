Dani Alves pierde ante Pumas: TAS ordena indemnización por rescisión contractual

En el laberinto de los tribunales deportivos, donde los contratos pesan más que los trofeos y las cláusulas éticas se convierten en escudos legales, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha dictado sentencia en el litigio que enfrentaba al Club Universidad Nacional con Dani Alves Da Silva. El veredicto, notificado el 1 de septiembre pero revelado este miércoles por los felinos del Pedregal, revoca la decisión inicial de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, emitida el 15 de mayo de 2024 y falla rotundamente a favor de Pumas.

No solo confirma la validez de la rescisión unilateral del contrato en enero de 2023, sino que condena al brasileño a pagar una indemnización superior a la estipulada por el ente rector del fútbol mundial, por daños y perjuicios que el club auriazul sufrió en su imagen y finanzas. Es un triunfo que trasciende lo económico: es la reivindicación de un club que eligió la integridad sobre el estrellato, en medio de un escándalo que sacudió los cimientos del fútbol mexicano.

“El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictando una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó al Sr. Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a esta institución, menciona Club Universidad en el comunicado.

El brasileño incumplió las cláusulas del contrato que lo vinculaba a la institución al momento de ser detenido en Barcelona,… pic.twitter.com/iQ4GCG0uek — W Deportes (@deportesWRADIO) September 17, 2025

¿POR QUÉ SALIÓ DANI ALVES DE PUMAS?

Dani Alves, el lateral más laureado de la historia aterrizó en Pumas en julio de 2022 como un salvavidas para una institución en busca de relevancia post-pandemia. Jugó 13 partidos, aportó asistencias y goles de falta que ilusionaron a la afición, pero su paso duró apenas seis meses. El 20 de enero de 2023, tras su detención en Barcelona por una acusación de agresión sexual que derivó en una condena inicial de cuatro años y medio, luego revertida en marzo de 2024 con su absolución y libertad provisional.

Ante esta situación, Pumas activó la cláusula de terminación por “conducta que afecte la imagen del club“. Fue una relación laboral abrupta, justificada por el presidente Leopoldo Silva como protección al escudo universitario, pero que desató una guerra legal: Alves demandó por despido injustificado, alegando presunción de inocencia, mientras Pumas contraatacó ante la FIFA y, posteriormente, el TAS. La audiencia del 25 de marzo de 2025 fue el clímax, y hoy, el laudo final cierra un capítulo que duró más de dos años.

El exjugador del cuadro universitario está libre desde marzo de 2024 tras pagar un millón de euros de fianza y reiterar en juicio contra la mujer que lo acusó de abuso sexual. Su defensa, que apostaba por revertir el fallo FIFA argumentando que no había condena firme al momento del despido, se topa con la pared: el TAS prioriza el daño al club sobre la inocencia posterior.