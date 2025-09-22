Balón de Oro 2025: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ceremonia de premiación

París, esa ciudad de luces eternas, se prepara una vez más para convertirse en el epicentro del fútbol mundial. Este lunes, el Théâtre du Châtelet acogerá la 69ª edición del Balón de Oro, un evento que trasciende el mero reconocimiento deportivo para convertirse en un ritual global de admiración y debate. En un año marcado por el resurgir de talentos inesperados y el ocaso de eras legendarias, esta ceremonia promete ser una de las más impredecibles de la última década. No hay un Lionel Messi ni un Cristiano Ronaldo en el horizonte, ausentes por segunda edición consecutiva, pero el vacío lo llenan nombres que representan el pulso renovado del deporte: innovación, juventud y, sobre todo, impacto colectivo.

La temporada 2024/25 ha sido un torbellino de trofeos y sorpresas. El Paris Saint-Germain, con su histórica primera Champions League, emerge como el gran dominador, arrastrando a nueve nominados en la categoría masculina, un baño de oro que incluye a Ousmane Dembélé, el claro favorito con 33 goles y 13 asistencias en 49 partidos, clave en la conquista de Ligue 1 y la Orejona. El delantero, esa eterna promesa que por fin redimió su talento en la capital francesa, parece destinado a romper la sequía individual de un club que ha invertido fortunas en sueños galácticos.

Sin embargo, el duelo por el trono masculino no será un paseo parisino. Lamine Yamal, el prodigio del Barcelona de 17 años, acecha las encuestas preliminares y una temporada de ensueño que incluye su repetición en el Trofeo Kopa como mejor joven. El español, que ya fue octavo en 2024, ha elevado al Barça a contender por LaLiga y ha deslumbrado con regates imposibles y goles de fantasía, evocando el espíritu de un Messi en miniatura.

Por otra parte, Kylian Mbappé en su debut madridista, y Vinícius Jr., eterno revanchista tras el boicot del Real Madrid en 2024, completan un podio potencial que incluye también a Raphinha, máximo artillero de la Champions con el Barcelona, y Mohamed Salah, pilar del Liverpool campeón de Premier League. Rodri, defensor del título, queda fuera por lesión, una ausencia que subraya cómo el fútbol caprichoso premia la constancia sobre el recuerdo.

En el ámbito femenino, la ceremonia alcanza un hito histórico: por primera vez, se entregan premios equiparables en número y relevancia, con nuevas categorías como el Yashin Trophy para porteras y el Gerd Müller para máximas goleadoras. Aitana Bonmatí, la catalana del Barcelona que defiende corona tras su doblete en 2023 y 2024, parte como favorita indiscutible, respaldada por seis españolas en la lista de 30. La victoria de Inglaterra en la Euro 2025 femenina mete presión con candidatas como Alessia Russo y Leah Williamson, pero el dominio azulgrana con un triplete continental apunta a que Bonmatí revalidará, consolidando su estatus como la heredera de Marta en la era de la igualdad.

Más allá de los Balones de Oro individuales, la gala iluminará talentos emergentes: el Kopa masculino podría recaer en Yamal por segunda vez, mientras que el Yashin (mejor portero) enfrenta a Gianluigi Donnarumma contra Emiliano Martínez. Los Trofeos Johan Cruyff para entrenadores completan un menú que celebra no solo goles, sino estrategias y legados. Y no olvidemos el Sócrates Award, el galardón humanitario que premia el impacto social, un recordatorio de que el fútbol trasciende el verde.

BALÓN DE ORO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER