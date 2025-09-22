Christian Horner deja oficialmente a Red Bull tras 20 años y se va con millonaria liquidación

Christian Horner deja oficialmente a Red Bull tras 20 año y se va con millonaria liquidación / Kym Illman

Este lunes, Christian Horner dejó oficialmente a Red Bull y recibió una gran liquidación. Tras más de veinte años al frente, el británico abandona la escudería luego de pactar una salida estimada en 100 millones de dólares.

Después del GP de Silverstone 2025, Horner quedó fuera de sus cargos debido al mal inicio de temporada que tuvieron los toros rojos y en la que incluso cambiaron de segundo piloto. Todo esto, sumado a la investigación por conducta inapropiada (que finalmente no derivó en cargos).

Su poder interno, las fricciones con figuras clave como Jos Verstappen y la distancia con los accionistas, se combinaron para cerrar este capítulo.Aunque contaba con contrato hasta 2030, esa vigencia solo sirvió para justificar la cuantiosa indemnización.

En su mensaje de despedida, Horner comentó que su mayor satisfacción fue armar y liderar a un gran equipo con el que transformaron a una simple filial de una empresa de bebidas energéticas en una escudería gigante dentro de la Fórmula 1, capaz de derrotar a marcas automotrices históricas.

👋 Christian Horner pone el punto final a su histórica etapa en Red Bull (2005-2025):



🔹 3 grandes cambios de reglamento técnico (2009, 2014 y 2022)

🔹 3 motores (V10, V8 y V6).

🔹 405 Grandes Premios.

🔹 124 victorias.

🔹 31 dobletes.

🔹 107 poles.

🔹 287 podios.

🔹 100… pic.twitter.com/LIMSJCK4mX — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 22, 2025

Como parte de su acuerdo con los toros rojos, Horner no podrá trabajar para ninguna escudería hasta 2026.