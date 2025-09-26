Sergio Busquets anuncia su retiro tras una carrera llena de títulos con Barcelona y la selección española / Eston Parker/ISI Photos

Sergio Busquets anunció que se retirará del fútbol al finalizar la temporada actual con el Inter Miami. El mediocampista español, de 37 años, pone punto final a una carrera con un legado difícil de igualar.

Los números del canterano de La Masía son impresionantes: 722 partidos con el Barcelona, 143 con la Selección Española y más de 100 con el Inter de Miami. Todo esto acompañado de una vitrina envidiable.

Con el club culé levantó 32 títulos, entre ellos 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 3 Champions League. En Estados Unidos también sumó trofeos: la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y aún podría despedirse como campeón de liga, ya que los rosas parten como favoritos para conquistar la MLS. Con la Selección Española también tocó la gloria, siendo campeón del mundo 2010 y de Europa 2012. Fue pieza fundamental del mediocampo histórico que compartió con Xavi e Iniesta.

Busquets no fue un gran goleador ya que marcó 18 ocasiones en toda su etapa con el Barça, dos veces con la Roja y una más con los de la Florida, sin embargo, fue el que sostuvo al equipo, el que entendía el juego como pocos y dio equilibrio durante más de una década.

Con este vídeo, Sergio Busquets ha anunciado que se retira del fútbol. Gracias por tanto, Busi. Leyenda del fútbol⚽️❤️

pic.twitter.com/X5bmJj6F66 — Pol Alonso 🎙 (@Polyccio8) September 26, 2025

De momento no hay fecha oficial para su último partido, ya que dependerá de hasta dónde llegue el Inter Miami en los playoffs de la MLS.