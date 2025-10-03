América vs Santos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 12 del Apertura 2025 Liga MX
Sigue el emocionante duelo de la jornada 12 del Apertura 2025 entre América y Santos en el Estadio Ciudad de los Deportes. Conoce las estadísticas, jugadores clave como Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo, y la lucha por el liderato de la clasificación.
Sigue la actividad de la jornada 12 del Apertura 2025, con el choque entre América y la escuadra de Santos, compromiso que se dará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.
América está viviendo un gran momento después de golear a los Pumas, han recuperado el vuelo y esto se ha visto capitalizado con lo que vive Álvaro Fidalgo y el mismo Alejandro Zendejas que marcó un doblete ante los universitarios.
Mientras que la escuadra de Santos, sigue trabajando para sacar su mejor versión, luego de que en los últimos dos torneos se ha tenido que conformar quedándose en la última posición de la tabla general.
De los últimos cinco duelos entre ambos equipos, América ha ganado tres enfrentamientos y han empatado dos. Además, en la temporada anterior, la escuadra de las águilas les terminó ganando cuatro por uno, gracias a un doblete de Alejandro Zendejas y un tanto en individual de Víctor Dávila y de Erick Sánchez.
Como local, la escuadra de Coapa de los últimos dos enfrentamientos que ha tenido ante los laguneros, los ha ganado, uno por marcador de tres por cero y otro de cuatro goles por tres.
Además, los de André Jardine no pueden dejar escapar la oportunidad de luchar por el liderato de la clasificación.
AMÉRICA VS SANTOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: Sábado 4 de octubre
- HORA: 21:05 hrs
- ESTADIO: Ciudad de los Deportes
- CANAL: Canal 5, TUDN, ViX Premium
- RADIO: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM