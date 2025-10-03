América vs Santos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 12 del Apertura 2025 Liga MX

Sigue la actividad de la jornada 12 del Apertura 2025, con el choque entre América y la escuadra de Santos, compromiso que se dará en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

TORREON, MEXICO - JANUARY 25: Kevin Alvarez (R) of America drives the ball against Emmanuel Echeverria (L) of Santos during the 3rd round match between Santos Laguna and America as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Corona Stadium on January 25, 2025 in Torreon, Mexico. (Photo by Jos Alvarez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Ampliar

América está viviendo un gran momento después de golear a los Pumas, han recuperado el vuelo y esto se ha visto capitalizado con lo que vive Álvaro Fidalgo y el mismo Alejandro Zendejas que marcó un doblete ante los universitarios.

Mientras que la escuadra de Santos, sigue trabajando para sacar su mejor versión, luego de que en los últimos dos torneos se ha tenido que conformar quedándose en la última posición de la tabla general.

De los últimos cinco duelos entre ambos equipos, América ha ganado tres enfrentamientos y han empatado dos. Además, en la temporada anterior, la escuadra de las águilas les terminó ganando cuatro por uno, gracias a un doblete de Alejandro Zendejas y un tanto en individual de Víctor Dávila y de Erick Sánchez.

América está viviendo un gran momento después de golear a los Pumas, previo al duelo ante Santos Laguna / Jam Media Ampliar

Como local, la escuadra de Coapa de los últimos dos enfrentamientos que ha tenido ante los laguneros, los ha ganado, uno por marcador de tres por cero y otro de cuatro goles por tres.

Además, los de André Jardine no pueden dejar escapar la oportunidad de luchar por el liderato de la clasificación.

AMÉRICA VS SANTOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER