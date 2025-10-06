América aporta más jugadores a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA del mes de octubre 2025

El América es el equipo con más convocados por México para esta Fecha FIFA. La Selección Nacional disputará dos partidos de preparación ante Colombia y Ecuador rumbo al Mundial 2026, y el técnico Javier Aguirre complementó su lista de “europeos” con varios futbolistas de la Liga MX, siendo el América el club que más aporta con seis convocados.

La lista la encabeza el portero titular Luis Ángel Malagón, quien defenderá el arco tricolor. En la defensa es donde más azulcremas aparecen, ya que el “Vasco” llamó a Kevin Álvarez, Ramón Juárez e Israel Reyes. En el mediocampo, Alexis Gutiérrez recibió su segundo llamado al combinado nacional y estará acompañado por Erick “Chiquito” Sánchez. Además, el ex americanista Julián Quiñones también fue incluido en la convocatoria y estará en el ataque.

La Selección Nacional disputará dos partidos de preparación ante Colombia y Ecuador rumbo al Mundial 2026. / Kaz Photography Ampliar

Con estas seis aportaciones el conjunto de Coapa tiene el primer puesto, seguido por Cruz Azul y Toluca, que prestaron tres jugadores cada uno.

El conjunto de Coapa tiene el primer puesto de que prestó tres jugadores a la Selección Mexicana. / Jam Media Ampliar

Las Águilas llegan al parón en la segunda posición de la Liga MX y aprovecharán el descanso con un amistoso ante Chivas en Estados Unidos.