Barcelona vs Villarreal en Miami: UEFA y FIFA autorizan partido histórico en Estados Unidos
El partido entre Barcelona y Villarreal se jugará en Miami, Estados Unidos, tras recibir autorización de la UEFA y pendiente de la aprobación final de la FIFA y la Concacaf. Conoce todos los detalles de esta jornada 17 histórica, el Hard Rock Stadium como sede y la polémica por sacar los partidos de liga del país de origen.
Tras varios meses de deliberación con la UEFA, el Barcelona recibió la autorización para disputar su juego de la jornada 17 ante el Villarreal en tierras americanas, en el Hard Rock Stadium.
Según la UEFA, el permiso fue concedido únicamente por la ambigüedad en la normativa actual de la FIFA. Sin embargo, Aleksander Ceferin, presidente del organismo, advirtió que esta medida no marcará precedente y que se trata solo de una excepción, ya que los partidos de liga local deben jugarse en el país de los equipos.
El permiso llega en medio de una fuerte oposición por parte de los aficionados, clubes y asociaciones europeas, que argumentan que sacar los partidos del país de origen afecta la identidad local y la conexión entre los equipos y sus seguidores.
Para que todo quede completamente confirmado, falta la aprobación final de la FIFA y la Concacaf, ya que sería la primera vez en la historia que algo así sucede. Aún no se ha definido la fecha ni la hora del encuentro, pero lo que sí es seguro es que el juego se disputará durante el penúltimo fin de semana del año.