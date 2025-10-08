McLaren conquista el campeonato de constructores de la Fórmula 1 2025
McLaren se consagra como campeón de constructores en la Fórmula 1 2025 tras una destacada actuación en el Gran Premio de Singapur. Con Lando Norris y Oscar Piastri entre los primeros lugares, la escudería británica aseguró el título y selló una temporada de ensueño en la máxima categoría del automovilismo.
El pasado fin de semana representó un momento clave en la temporada de la Fórmula 1, pues McLaren se consagró campeón en el campeonato de constructores.
Esto se dio en el Gran Premio de Singapur, donde los 2 McLaren quedaron entre los primeros 5 lugares de la carrera, lo cual llevó a su escudería a que cumplieran los éxitos que buscaban.
Lando Norris quedó en el tercer lugar de la carrera, sumando 15 puntos a su marca personal, mientras que Oscar Piastri quedó en cuarto lugar con 12 puntos para su cuenta.
Con esto, la escudería McLaren logró sumar los puntos necesarios para quedarse con el título en el campeonato de constructores de la Fórmula 1.
La clasificación en este sentido va de la siguiente manera:
- McLaren - 650 puntos
- Mercedes - 325 puntos
- Ferrari - 300 puntos
- Red Bull - 290 puntos
- Williams - 102 puntos
- Red Bull - 72 puntos
- Aston Martin - 66 puntos
- Sauber - 55 puntos
- Haas - 46 puntos
- Alpine - 20 puntos
De esta manera la temporada de Fórmula 1 para McLaren ya tiene un broche de oro, aunque ahora aspiran a conquistar el título con uno de sus pilotos.