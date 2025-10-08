McLaren conquista el campeonato de constructores de la Fórmula 1 2025 / Mark Sutton - Formula 1

El pasado fin de semana representó un momento clave en la temporada de la Fórmula 1, pues McLaren se consagró campeón en el campeonato de constructores.

Esto se dio en el Gran Premio de Singapur, donde los 2 McLaren quedaron entre los primeros 5 lugares de la carrera, lo cual llevó a su escudería a que cumplieran los éxitos que buscaban.

Lando Norris quedó en el tercer lugar de la carrera, sumando 15 puntos a su marca personal, mientras que Oscar Piastri quedó en cuarto lugar con 12 puntos para su cuenta.

Con esto, la escudería McLaren logró sumar los puntos necesarios para quedarse con el título en el campeonato de constructores de la Fórmula 1.

La clasificación en este sentido va de la siguiente manera:

McLaren - 650 puntos

Mercedes - 325 puntos

Ferrari - 300 puntos

Red Bull - 290 puntos

Williams - 102 puntos

Red Bull - 72 puntos

Aston Martin - 66 puntos

Sauber - 55 puntos

Haas - 46 puntos

Alpine - 20 puntos

De esta manera la temporada de Fórmula 1 para McLaren ya tiene un broche de oro, aunque ahora aspiran a conquistar el título con uno de sus pilotos.