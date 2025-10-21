Pumas vs Atlético San Luis: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 14 del Apertura 2025 Liga MX

Se juega partido de la jornada 14 de la Liga BBVA MX, cuando Pumas reciba al Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario.

Los auriazules viven un momento de crisis, y es que ya hilan cinco partidos sin sumar de a tres, en donde han caído en tres ocasiones por apenas dos empates. En este sentido, vienen de dividir puntos en el Gigante de Acero, una cancha en la que históricamente se les ha complicado sacar unidades.

A pesar de ello, dependen de sí mismos para mantenerse en los lugares de clasificación al play-in, adicional a que en este encuentro de la décimocuarta fecha, Efraín Juárez regresará al banquillo luego de cumplir con sus dos partidos de suspensión tras ser expulsado en el Clásico Capitalino.

Por su parte, los potosinos siguen con vida después de conseguir la victoria dos a cero ante Atlas el fin de semana pasado. Y están precisamente a 1 U de los universitarios, por lo que sacar puntos del Pedregal será de vital importancia para los rojiblancos. Partidazo desde el Estadio Olímpico Universitario, cuando Pumas reciba al Atlético de San Luis en la jornada 14 de la Liga BBVA MX. Encuentro que podrás vivir a través de W Deportes.

Pumas vs Atlético San Luis a través de W Deportes Ampliar

PUMAS VS ATLÉTICO SAN LUIS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER