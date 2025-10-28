Cruz Azul revive su uniforme negro para enfrentar al Puebla

Previo al duelo de la Jornada 15 del Apertura 2025, en la que Cruz Azul enfrentó a Monterrey, la Máquina presentó su tercer uniforme alternativo en color negro, bien aceptado por la afición cementera a pesar de no llevar los clásicos colores que caracterizan al equipo. Con dicha indumentaria, los comandados por Nicolás Larcamón consiguieron tres puntos al vencer a los Rayados 2-0, por lo que este viernes buscarán el mismo objetivo ante el Puebla.

Cruz Azul tercer uniforme alternativo en color negro. / Adrian Macias Ampliar

Y es que la página oficial de la Liga MX confirmó que Cruz Azul volverá a vestir su tercer uniforme negro, el mismo que portó ante Rayados. El anuncio, publicado en redes sociales y en el sitio web de la liga, detalla que el equipo cementero usará esta indumentaria alternativa en el duelo del viernes en su visita al Estadio Cuauhtémoc. Este uniforme, caracterizado por su diseño sobrio en tono negro con detalles en azul celeste y el escudo monocromático, había generado expectativa desde su debut.

En aquel partido contra Monterrey, el kit negro no solo acompañó un triunfo clave, sino que también se convirtió en un símbolo de la identidad renovada del equipo bajo el mando de Nicolás Larcamón. La decisión de repetirlo responde a las regulaciones de uniformes de la Liga MX, que priorizan la distinción entre locales y visitantes, pero también alimenta la narrativa de un Cruz Azul que busca consolidar su estilo agresivo y ganador de cara a la recta final de la competencia.

Cruz Azul Tercer uniforme alternativo en color negro. / Jose Hernandez Ampliar

Para los aficionados, el regreso del kit negro de Cruz Azul es más que un cambio estético: representa la racha positiva del equipo, que se mantiene en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025. Enfrentar a un Puebla que desafortunadamente pasa por un mal momento al ubicarse en la última posición de la tabla será la prueba ideal para que este uniforme negro se convierta en talismán.