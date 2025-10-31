Pumas vs Xolos: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 del Apertura 2025 Liga MX

En el corazón de la Ciudad de México, donde el rugido de la garra azul y oro se confunde con el eco de casi 15 años sin un título de liga, el Estadio Olímpico Universitario se prepara para ser testigo de una batalla desesperada. Este domingo, Pumas de la UNAM recibirá a Xolos de Tijuana en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. No es solo un partido más en la recta final de la fase regular: para los universitarios, es un ultimátum. Para los fronterizos, una oportunidad de oro para escalar y soñar con algo más que el Play-In.

Los números son crueles para los dirigidos por Efraín Juárez. Con apenas 15 puntos en 15 jornadas, Pumas ocupa el decimotercer lugar de la tabla general, a tres unidades del octavo puesto que otorga boleto directo al Play-In. El empate 1-1 ante León en la Jornada 15 fue un mazazo: un gol al minuto 90 que diluyó la ilusión de una remontada heroica y dejó expuestas las grietas de una temporada marcada por lesiones, indisciplinas y un mal contagioso que parece haber infectado a toda la plantilla.

Solo una victoria ante Tijuana, seguida de un triunfo en la última fecha contra Cruz Azul, podría revivir las esperanzas de meterse a la reclasificación. Cualquier tropiezo, y los Pumas se despiden de la Fiesta Grande por segundo torneo consecutivo, profundizando una crisis que ya huele a reconstrucción total. Este jueves, de cara a dicho encuentro, bajo un sol abrasador, los felinos mostraron garra: ejercicios de posesión y presión alta que delatan un plan claro de Juárez para asfixiar a un rival que, aunque irregular, sabe contraatacar con veneno.

Del otro lado, los Xolos de Tijuana representan el caos controlado de un equipo en zona media que olfatea la posibilidad de dar la sorpresa. Los dirigidos por Sebastián Abreu buscan amarrar su pase al Play-In y robar puntos para acechar la Liguilla directa. Han sido inconsistentes: capaces de golear a débiles pero de derrumbarse ante los grandes. Su fortaleza radica en la velocidad por las bandas. Así que, un triunfo en el Olímpico Universitario no solo complicaría la vida de Pumas, sino que inyectaría oxígeno a una afición fronteriza que anhela llegar a las últimas instancias de la Liga MX.

PUMAS VS XOLOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER