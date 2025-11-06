GP de Brasil: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1 / Mark Sutton - Formula 1

Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil, uno de los más esperados e importantes de la temporada de Fórmula 1.

Charles Leclerc / Lars Baron Ampliar

A falta de cuatro fechas, el campeonato de pilotos está más peleado que nunca. Tras la victoria de Lando Norris en el GP de la Ciudad de México, los primeros tres pilotos llegan con una diferencia mínima de puntos. Norris tiene 357 puntos, Oscar Piastri cuenta con 356 y Max Verstappen con 321, dando una diferencia de 36 puntos entre el primero y el tercer lugar.

En el campeonato de constructores ya está definido con McLaren como campeón, sin embargo, el segundo lugar está disputado entre tres equipos. Ferrari va segundo con 356 puntos, seguido por Mercedes con 355 puntos. Un poquito más alejado, pero con ganas de competir, va Red Bull con 346 puntos.

Lando Norris / Bryn Lennon - Formula 1 Ampliar

Este GP de Brasil tiene formato Sprint, por lo que los equipos solo tienen una práctica antes de empezar a competir. Adicional a esto, el mítico Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos, es bastante complejo debido a que tiene un clima muy variable, en donde la lluvia es un elemento frecuente que causa accidentes y que provoca que las escuderías hagan uso de sus mejores estrategias.

GP DE BRASIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Práctica libre

Fecha: viernes 7 de noviembre

viernes 7 de noviembre Hora: 08:30 Hrs.

08:30 Hrs. TV: Sky Sports, F1TV

Clasificación Sprint

Fecha: viernes 7 de noviembre

viernes 7 de noviembre Hora: 12:30 Hrs.

12:30 Hrs. TV: Sky Sports, F1TV

Sprint

Fecha: sábado 8 de noviembre

sábado 8 de noviembre Hora: 12:30 Hrs.

12:30 Hrs. TV: Sky Sports, F1TV

Clasificación

Fecha: sábado 8 de noviembre

sábado 8 de noviembre Hora: 12:00 Hrs.

12:00 Hrs. TV: Sky Sports, F1TV

Carrera