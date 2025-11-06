GP de Brasil: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1
El Gran Premio de Brasil 2025 promete emociones intensas en la Fórmula 1, con un cierre de temporada más reñido que nunca.
Este fin de semana se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil, uno de los más esperados e importantes de la temporada de Fórmula 1.
A falta de cuatro fechas, el campeonato de pilotos está más peleado que nunca. Tras la victoria de Lando Norris en el GP de la Ciudad de México, los primeros tres pilotos llegan con una diferencia mínima de puntos. Norris tiene 357 puntos, Oscar Piastri cuenta con 356 y Max Verstappen con 321, dando una diferencia de 36 puntos entre el primero y el tercer lugar.
En el campeonato de constructores ya está definido con McLaren como campeón, sin embargo, el segundo lugar está disputado entre tres equipos. Ferrari va segundo con 356 puntos, seguido por Mercedes con 355 puntos. Un poquito más alejado, pero con ganas de competir, va Red Bull con 346 puntos.
Este GP de Brasil tiene formato Sprint, por lo que los equipos solo tienen una práctica antes de empezar a competir. Adicional a esto, el mítico Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos, es bastante complejo debido a que tiene un clima muy variable, en donde la lluvia es un elemento frecuente que causa accidentes y que provoca que las escuderías hagan uso de sus mejores estrategias.
GP DE BRASIL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
Práctica libre
- Fecha: viernes 7 de noviembre
- Hora: 08:30 Hrs.
- TV: Sky Sports, F1TV
Clasificación Sprint
- Fecha: viernes 7 de noviembre
- Hora: 12:30 Hrs.
- TV: Sky Sports, F1TV
Sprint
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Hora: 12:30 Hrs.
- TV: Sky Sports, F1TV
Clasificación
- Fecha: sábado 8 de noviembre
- Hora: 12:00 Hrs.
- TV: Sky Sports, F1TV
Carrera
- Fecha: domingo 9 de noviembre
- Hora: 11:00 Hrs.
- TV: Sky Sports, F1TV