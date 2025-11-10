Jimmy Lozano deja de ser técnico de Pachuca antes del Play-In del Apertura 2025

De cara al Play-In y su lucha por llegar a la Liguilla del Apertura 2025, Pachuca anunció la salida de Jaime Lozano como director técnico. La decisión, confirmada este lunes mediante un comunicado oficial del club, llega apenas a días antes del crucial duelo en el que los Tuzos tendrán su última oportunidad para colocarse en la fiesta grande ante los Pumas.

Jimmy Lozano en el Estadio Hidalgo / Jam Media Ampliar

Con el equipo en la novena posición de la tabla general con 22 puntos, esta destitución genera más preguntas que respuestas en un momento en que la estabilidad era clave para pelear por un boleto a la fiesta grande. Jimmy Lozano, quien asumió el banquillo hidalguense en mayo de 2025 tras su controvertido paso por la Selección Mexicana, deja el cargo tras dirigir 24 partidos oficiales: ocho victorias, cuatro empates y 12 derrotas, un balance que incluye la eliminación en fase de grupos del Mundial de Clubes y una irregular Leagues Cup donde cayeron en cuartos ante el Galaxy.

La gota que derramó el vaso fue la derrota 1-0 ante Santos Laguna en la jornada 17, que selló un cierre de campaña desastroso con solo dos triunfos en los últimos 12 encuentros. Fuentes internas al club revelan que la directiva, encabezada por Jesús Martínez, optó por un relevo inmediato para inyectar frescura al proyecto, aprovechando la pausa por Fecha FIFA.

Jimmy Lozano en el Mundial de Clubes / Andy Lyons - FIFA Ampliar

Pachuca, con figuras como Enner Valencia como estandarte ofensivo, enfrenta a unos Pumas que llegan con el impulso de dos victorias consecutivas y la ilusión de Keylor Navas bajo los tres postes. El ganador de esta llave del Play-In B se medirá al perdedor de la Serie A (Tijuana vs. Juárez) por el octavo y último boleto a Cuartos de Final, donde ya esperan gigantes como América, Tigres y Cruz Azul. El club promete anunciar al interino o nuevo timonel en los próximos días, y nombres como el argentino Esteban Solari ya suenan en los pasillos.