Play-In caliente: ¡Esto es lo que se viene en la Liga MX Apertura 2025! / Jam Media

La fiesta de la Liguilla de la Liga MX se acerca con intensidad y emoción. Tras 17 jornadas del torneo Apertura 2025, ya se conocen los seis equipos que entraron directamente a los cuartos de final, y también los cuatro que aún pelearán por las dos plazas restantes mediante el Play-In.

¿Cómo quedó el formato?

La mecánica del Play-In de la Liga MX de esta edición es clara:

El séptimo clasificado se enfrentará al octavo; el ganador avanza directamente. El noveno jugará contra el décimo; el ganador de ese partido se medirá al perdedor del primer duelo para definir la última plaza en los cuartos.

Los enfrentamientos definidos son:

Club Tijuana vs FC Juárez

Pachuca vs Pumas UNAM

Jorge Ruvalcaba / Jam Media Ampliar

¿Quién parte como favorito?

Tijuana y Juárez protagonizarán la llave A. Siendo duelos entre equipos que han tenido altibajos durante el semestre, la tensión está al máximo. Para la llave B, Pachuca enfrentará a Pumas, un clásico con historia que vuelve a jugarse en una fase decisiva. Esto añade dramatismo extra. Además, los equipos que ya entraron directamente a cuartos de final, como Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, Club América, CF Monterrey y Club Guadalajara tienen descanso asegurado y observan desde la barrera.

¿Qué está en juego?

Para los cuatro equipos del Play-In: la supervivencia en el torneo Apertura 2025. Una derrota significa adiós.

Para los equipos directos: mantener forma y ritmo, ya que el descanso puede ser un arma de doble filo.

Para la afición: estos partidos suelen dar sorpresas, y la emoción está garantizada. Los equipos “menos favoritos” pueden dar la campanada.

Play-In Apertura 2025 / Jam Media Ampliar

Fechas y escenario

Los duelos del Play-In de la Liga MX están programados para jugarse entre el 19 y 20 de noviembre. La finalización de esta fase será 22 o 23 de noviembre, justo antes del arranque de los cuartos de final, que comenzarán el 26 de noviembre.

El Apertura 2025 entra en su momento más caliente: el Play-In detonará el camino hacia el título. Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas se juegan la vida del torneo en partidos de alto riesgo. Mientras tanto, los grandes ya esperan listos para entrar a escena. ¿Quién sobrevivirá? ¿Quién se despedirá temprano? Las respuestas llegarán pronto.