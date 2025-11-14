Sergio Ramos sube al escenario de los Latin Grammy y entrega el premio a Bad Bunny

Sergio Ramos asistió a la edición 26 de los Latin Grammy en calidad de invitado especial y formó parte de la ceremonia como presentador. Durante la gala subió al escenario para entregar el premio a Mejor Álbum de Música Urbana a Bad Bunny por Debí Tirar Más Fotos. Ya arriba, dijo: “música urbana es como el futbol: está en todas partes”.

También aprovechó una pausa de la Fecha FIFA para asistir a los Grammys, mientras los Rayados de Monterrey se encuentran en descanso. Su participación implicó ausentarse de los entrenamientos por un día. Sergio expresó en redes sociales que sería un honor para él ser parte de la entrega de premios: “la música siempre ha formado parte de mi vida”, dijo.

Ramos y su relación con los Latin Grammy

No es la primera vez que el central aparece en los Latin Grammy. En 2023, asistió a la ceremonia realizada en su natal Sevilla. Ese año, fue él quien entregó el premio a Shakira por la canción Bzrp Music Session, Vol. 53, ganadora de “Mejor Canción del Año”. Durante aquella gala, fue captado caminando por la alfombra roja y participando activamente en distintos momentos del evento, incluyendo un baile que se volvió viral durante la actuación de Sebastián Yatra. En esta ocasión, su acompañante en la alfombra roja no fue Pilar Rubio, como se rumoró, sino su hermana Miriam.

La relación de Ramos con la música ha ido más allá de estas apariciones. Ha mostrado interés en la industria musical y cuenta con su propio tema llamado “Cibeles”, dedicado al Real Madrid. Ha declarado que su sueño es algún día ganar un Grammy y mantiene contacto con artistas de la industria, como Maluma.

La participación de Sergio Ramos en los Latin Grammy ha generado cobertura mediática y discusión en redes sociales. Su presencia rompe con la expectativa tradicional de un futbolista en eventos musicales y ha provocado que tanto medios como público comenten sobre la conexión entre deporte y música que el jugador busca mostrar.

En ambas ediciones de los Latin Grammy, su intervención se enfocó en entregar premios y participar de manera directa en la ceremonia. Sin embargo, su aparición refleja un interés sostenido en la música y un intento de integrar su faceta artística con su carrera deportiva.