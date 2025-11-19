Pumas vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Play-In del Apertura 2025 Liga MX

Este jueves, el Estadio Hidalgo será una caldera: Pachuca y Pumas se enfrentan en el Play-In de la Liga MX Apertura 2025 por el pase directo a cuartos de final. En este compromiso, el entrenador Esteban Solari se estrenará como timonel de los Tuzos, luego de la destitución de Jimmy Lozano.

José Caicedo y Alan Bautista / Jam Media Ampliar

A este compromiso, los Tuzos llegan gracias a que terminaron en la novena posición de la tabla a pesar de haber perdido ante Santos Laguna 1-0, resultado que les permitió disputar este duelo como local.

El equipo que salga ganador del Estadio Hidalgo obtendrá su boleto al segundo encuentro del Play-In, donde enfrentará al perdedor del encuentro entre Tijuana y Juárez. Posteriormente, el equipo que gane ambos duelos será el que ocupe el último lugar de la Liguilla para enfrentar a Toluca, que terminó como líder la fase regular.

Equipo de Pachuca / Jam Media Ampliar

Pumas llega al Estadio Hidalgo, tras vencer a Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2025, ahora tendrá la oportunidad de enderezar su camino ante los altibajos que tuvo en el certamen, luego de que Efraín Juárez quedara al frente del equipo.

PACHUCA VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER