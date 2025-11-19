Pumas vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Play-In del Apertura 2025 Liga MX
Pachuca y Pumas se juegan su pase a cuartos de final en el Play-In del Apertura 2025 en el Estadio Hidalgo. Duelo clave con el debut de Esteban Solari y la última oportunidad de ambos para entrar a la Liguilla.
Este jueves, el Estadio Hidalgo será una caldera: Pachuca y Pumas se enfrentan en el Play-In de la Liga MX Apertura 2025 por el pase directo a cuartos de final. En este compromiso, el entrenador Esteban Solari se estrenará como timonel de los Tuzos, luego de la destitución de Jimmy Lozano.
A este compromiso, los Tuzos llegan gracias a que terminaron en la novena posición de la tabla a pesar de haber perdido ante Santos Laguna 1-0, resultado que les permitió disputar este duelo como local.
El equipo que salga ganador del Estadio Hidalgo obtendrá su boleto al segundo encuentro del Play-In, donde enfrentará al perdedor del encuentro entre Tijuana y Juárez. Posteriormente, el equipo que gane ambos duelos será el que ocupe el último lugar de la Liguilla para enfrentar a Toluca, que terminó como líder la fase regular.
Pumas llega al Estadio Hidalgo, tras vencer a Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2025, ahora tendrá la oportunidad de enderezar su camino ante los altibajos que tuvo en el certamen, luego de que Efraín Juárez quedara al frente del equipo.
PACHUCA VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: jueves 20 de noviembre
- HORA: 19:00 Hrs.
- ESTADIO: Hidalgo
- TV: Caliente TV, FOX One
- RADIO: W Deportes 730 AM