Barcelona Vs Athletic Club De Bilbao: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 13 de la Liga MX / Juan Manuel Serrano Arce

Después de más de dos años y medio jugando en el Estadio Olímpico Lluís Companys debido a las obras de remodelación, Barcelona vuelve a su hogar histórico, el Spotify Camp Nou, para recibir al Athletic Club de Bilbao en un duelo clave de la jornada 13 por LaLiga española.

Barcelona vs Athletic Club De Bilbao / Juan Manuel Serrano Arce Ampliar

Los culés llegan en gran momento ofensivo, aunque con algunos errores en defensa. Son los blaugranas quienes han ganado sus últimos dos partidos, incluida una victoria 4-2 ante Celta de Vigo en la jornada 12; sumando 9 victorias, 1 empate y 2 derrotas en las primeras 12 fechas. Cabe señalar que los blaugranas han marcado en todas las jornadas, con 32 goles en total, y mantienen un invicto perfecto en propio domicilio.

Por su parte, el Athletic se mantiene con una irregularidad notable, especialmente fuera de casa. Mediante 17 puntos, teniendo su peor registro desde 2020-21, aunado a no concretar triunfos en sus últimos 4 desplazamientos ligueros, quedándose sin marcar en 3 de ellos. Vienen de una victoria ante el Oviedo, donde Nico Williams brilló con un golazo; mientras que su defensa ha concedido 13 goles en la temporada, situación que buscarán reparar en territorio ajeno.

Barcelona vs Athletic Club De Bilbao / Juan Manuel Serrano Arce Ampliar

Asimismo, el Barça domina el historial reciente, en los últimos 5 enfrentamientos ligueros, los culés ganaron 4 y empataron 1. En el Camp Nou, el Athletic no vence desde 2019, y los culés han logrado porterías a cero en 7 de sus últimos 17 partidos ligueros en casa. Quédate a vivir la pasión de LaLiga española, Barcelona vs Athletic Club de Bilbao a través de W Deportes.

BARCELONA VS ATHLETIC CLUB DE BILBAO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER