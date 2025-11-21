Xolos vence a Juárez y obtiene boleto a Liguilla; ¡Los Bravos con la última oportunidad vs Pachuca!

En una noche cargada de drama, lluvia torrencial y emociones, se llevó a cabo duelo por el Play-In, los Xolos de Tijuana remontaron un gol en contra para derrotar 3-1 a Juárez en el Estadio Caliente, asegurando su boleto directo a los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

El gol de Mourad con el que La Jauría empató el partido ⚽💥



¡Vamos Perros! 🐕 #LocosXTijuas | @calientesports pic.twitter.com/yfmfFVhw7J — Xolos (@Xolos) November 21, 2025

La primera mitad arrancó con un Tijuana dormido y un Juárez agresivo que no perdonó. Apenas en el minuto 12’, Óscar Estupiñán, capitalizó un cabezazo letal para abrir el marcador a primer palo. Sin embargo los Xolos, con Kevin Castañeda como eje en el mediocampo, empezaron a presionar alto y a generar peligro por las bandas. La respuesta llegó al 31′, cuando Mourad El Ghezouani cerró la pinza de cabeza al arco de Bravos, con la igualada 1-1 al medio tiempo.

El segundo tiempo se convirtió en un ida y vuelta. No obstante, al 54’, Alejandro Mayorga se fue expulsado a raíz de una infracción en el ultimo tercio hacia Ramiro Arciga. Juárez, ya con 10 hombres, se mantuvo contra la corriente, aunque fue Gilberto Mora al 59’ vía penal, anotó la segunda diana para los Xolos a lo panenka. Más adelante, corría el minuto 90+1 de añadido, cuando Ezequiel Bullaude concretó la última anotación para Tijuana, definiendo así el 3-1.

Esta victoria le da a Xolos el séptimo sitio del Apertura 2025, asumiendo Liguilla en la búsqueda de competir en la fiesta grande, mientras Juárez, herido pero no muerto, buscará redimirse en la última bala del actual torneo ante Pachuca.