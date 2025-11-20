América y Tigres regalan feria de goles en la final ida de la Liga Mx femenil

Se llevó a cabo la final de ida de la liga femenil apertura 2025, en donde terminaron regalando un gran duelo con tres goles para cada institución. América se tuvo que conformar con el empate a un Tigres que pudo resurgir para los segundos 45 minutos.

En los primeros minutos las dirigidas por Ángel Villacampa terminaron por ser intensas y eso les ayudó para que les marcaran un penalti a favor, después de una mano de Greta Espinosa que se confirmó en el VAR y llegaría Irene Guerrero para abrir el marcador.

Momentos más tarde de nueva cuenta, habría otra pena máxima, pero ahora la terminó por capitalizar Scarlett Camberos para poner el dos a cero. Ya en los últimos minutos cuando parecía que no iba a haber más goles Sarah Lubert, se mandaría un tremendo golazo inalcanzable para la guardameta Ceci Santiago.

La respuesta por parte de las Amazonas llegaría gracias a labores individuales en donde Stephanie Mayor se encontraría una pelota en el área que únicamente la mandaría con un zurdazo letal. Al 77’ llegaría el segundo por parte de las Amazonas, gracias a un increíble contragolpe bien ejecutado de Thembi Kgatlana que se lleva a las dos defensoras desde el medio campo, para únicamente empujar el balón al costado de la portería de Sandra Paños.

Y al 84 Jennifer Da Silva ponía un certero cabezazo dentro del área para empatar los cartones, y con esto dejar todo para el compromiso de vuelta.