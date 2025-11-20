Repechaje mundialista 2026: Así quedan los cruces europeos e intercontinentales

La FIFA confirmó los cruces de los repechajes mundialistas, instancia que repartirá los últimos 6 boletos directos para el Mundial del próximo verano. Guadalajara y Monterrey albergarán los duelos del repechaje intercontinental, mientras que en Europa se disputará la repesca de la UEFA.

Guadalajara y Monterrey serán sedes del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 Ampliar

En cuanto al repechaje europeo, serán 4 las selecciones que obtendrán una plaza para la justa mundialista. Por un lado, Italia se medirá a Irlanda del Norte y el ganador jugará la gran final contra el vencedor entre Gales y Bosnia por un boleto directo. En este mismo sentido, Ucrania se medirá a Suecia, y quien resulte victorioso se jugará la vida ante el ganador entre Polonia y Albania.

Por otra parte, Turquía y Rumanía también se verán las caras y el ganador se enfrentará al vencedor entre Eslovaquia y Kosovo. Finalmente, Dinamarca se medirá a Macedonia del Norte y quien resulte victorioso disputará un partido definitivo ante el ganador entre Chequia y la República de Irlanda.

Los playoffs europeos para el Mundial 2026 Ampliar

Ahora, en el repechaje intercontinental, Irak y la República Democrática del Congo ya están instalados en la gran final gracias al ranking de la FIFA y únicamente falta conocer quiénes serán sus rivales por un boleto directo. El conjunto congoleño se disputará el pase directo a la Copa del Mundo contra el ganador entre Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que la escuadra iraquí se enfrentará al vencedor entre Bolivia y Surinam.

Vale la pena mencionar que todos los partidos del repechaje intercontinental se jugarán en territorio mexicano y se llevarán a cabo en el Gigante de Acero y en el estadio Akron del 23 al 31 de marzo del 2026.