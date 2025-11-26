Ricardo Carbajal es nuevo director técnico del Atlante rumbo al Clausura 2026

El Atlante presentó a Ricardo Carbajal Oteo como su nuevo director técnico para el Clausura 2026, apostando por un perfil que conoce la identidad azulgrana desde su etapa como jugador entre 1995 y 1998. Su llegada marca el inicio de un proyecto que busca mantener al equipo como protagonista y recuperar la mística ofensiva que ha distinguido al club.

Ricardo Carbajal nuevo DT de Atlante Ampliar

Carbajal, nacido en Ciudad de México y con 57 años, arriba tras una trayectoria amplia en el futbol nacional. En Primera División dirigió 22 partidos con Puebla, donde registró ocho triunfos, cinco empates y nueve derrotas. Además, acumuló pasos por categorías juveniles y experiencias en equipos como Necaxa Sub 20, Industriales de Naucalpan y Atlético Capitalino.

Como futbolista disputó 179 partidos oficiales y marcó 19 goles, destacando su etapa con Atlante, donde sumó 79 encuentros y 10 anotaciones. Su perfil combina trabajo en fuerzas básicas, procesos formativos y etapas como auxiliar en clubes de la categoría de ascenso.

Comunicado de Atlante Ampliar

El equipo reportará el primero de diciembre en el CAR Ajusco para iniciar la pretemporada bajo sus órdenes. La directiva resaltó que su elección se basa en su conocimiento del club y en la idea de mantener un estilo ofensivo rumbo al Clausura 2026, donde el objetivo será pelear por el título de la Liga de Expansión MX.