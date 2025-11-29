Rayados rompe el sueño del América y avanza a semifinales del Apertura 2025

El Estadio Ciudad de los Deportes abrió sus puertas al recibir los cuartos de final vuelta del Apertura 2025, donde Rayados de visita eliminó al América por marcador de 2-1, global de 3-2, haciéndose de los boleto a la semifinal.

América vs Monterrey / Por: Ampliar

Con un recinto a reventar de aficionados Azulcremas, en la primera mitad recién arrancado el cotejo, Jesús ‘Tecatito’ Corona intentó con un disparo a puerta sin embargo no pasó a mayores, posteriormente, Rodrigo Aguirre buscó el arco rival con aproximaciones aunque sin tanta efectividad. No obstante, al minuto 30’, Alejandro Zendejas tomó la pelota fuera del área y de pierna izquierda en un impacto rasante, mandó a guardar el esférico a primer palo, del arquero Luis Cárdenas; cerrando el primer tanto y generando la euforia de la afición Azulcrema. Al 45+2‘ de añadido, ‘Buffalo’ Aguirre remató de cabeza, sin embargo la pelota se fue al palo dentro del área; de esta forma, las Águilas vencían por la mínima diferencia a Rayados al medio tiempo.

Para la segunda mitad, corría el minuto 59’, cuando José ‘La Pantera’ Zúñiga remató de pierna derecha al arco de Rayados para imponer el 2-0; más adelante, al 69’ la ‘Pantera’ concretaba doblete, acción que fue anulada tras la revisión en el VAR. Al 84, ‘Corcho’ Rodríguez cerró la segunda amarilla que le hizo ser expulsado. Fue al 90+3 de añadido, con Germán Berterame siendo el héroe de la noche, cerrando un gol de cabeza en el área que le dio a Rayados el pase directo a semifinales del Apertura 2025.

Rayados festeja pase a Semifinales / Por: Ampliar

De esta forma, las Águilas en casa asumen la eliminación, ante unos Rayados que en territorio ajeno concretan el pase a semifinales del torneo.