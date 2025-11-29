Toluca elimina a Juárez y asegura su boleto a semifinales del Apertura 2025

Se llevaron a cabo los cuartos de final vuelta del Apertura 2025, dentro del Estadio Nemesio Diez con Toluca, igualando a ceros ante Juárez; marcador global que benefició a los Diablos por pizarra de 2-0, accediendo con boleto en mano a las semifinales del torneo.

Toluca vs Juárez / Adrian Macias Ampliar

En la primera mitad, al minuto 5’ apareció Paulinho, con un remate de cara al arco rival, que terminó siendo errado. No obstante, la ofensiva de los Diablos interactuando con la pelota constantemente ante un replegado Juárez. Helinho al 31’ intentó con un impacto en el área que se fue desviado; mientras tanto Marcel Ruiz hizo lo suyo, tras asistencia de Jesús ‘Canelo’ Angulo, terminó rozando el segundo palo tras un impacto. De esta forma, al medio tiempo se mantuvieron en ceros.

Ya para la parte complementaria, al 52’ Nicolás Castro de los Diablos remató de cabeza a segundo palo en un contacto que se marchó sobre la línea de meta de Juárez; sin embargo, los Bravos no tuvieron respuesta y Toluca aprovechó la situación aunque sin contundencia. Por último, al 90’ del tiempo reglamentario, Raymundo Fulgencio concretó un disparo de pierna derecha de larga distancia, sin afectar el arco de Hugo González.

Juárez eliminado del Apertura 2025 / Jose Luis Melgarejo Ampliar

Es así que Toluca, de la mano de Antonio ‘Turco’ Mohamed y sin Alexis Vega, concreta el boleto a las semifinales en su casa, volviendo a esta instancia en el camino al bicampeonato.