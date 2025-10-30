Alexis Vega fuera de las canchas por lesión; Toluca revela diagnóstico de cara a la Liguilla / Jose Luis Melgarejo

Malas noticias para los Diablos Rojos de Toluca de cara al cierre de temporada regular. Después de realizarle varios exámenes médicos, se confirmó que Alexis Vega se perderá los últimos dos partidos de la campaña y estará fuera de actividad por lo menos cuatro semanas.

El atacante mexicano sufrió una lesión muscular de segundo grado en el muslo izquierdo durante el partido ante los Tuzos de Pachuca e inmediatamente pidió su cambio. Desde ese momento se encendieron las alarmas y, tan solo cuatro días después, se confirmó que el Turco Mohamed lo perderá para el cierre de campeonato.

Los duelos en los que no podrá tener actividad serán contra Atlas en el Jalisco y frente al América en el Nemesio Díez. Éste último rival es muy importante, ya que seguramente se jugarán el liderato de la competencia ante las Águilas en la fecha final de la temporada regular.

Por si esto fuera poco, Vega podría recibir el alta médica hasta finales de noviembre, por lo que estaría de regreso en las canchas, en el mejor escenario posible, hasta los cuartos de final de vuelta que se disputarán los días 29 y 30 de noviembre.

Vale la pena mencionar que con esta lesión, Alexis Vega también se perderá los partidos de preparación con la selección mexicana ante Uruguay y Paraguay que están programados para mediados de noviembre.