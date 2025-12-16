Kylian Mbappé fue beneficiado por la justicia francesa tras ganar su demanda ante el PSG por la cantidad de 60 millones de Euros. Un tribunal laboral francés ordenó este martes al Paris Saint-Germain pagar a su ex delantero esta colosal suma después de fallar a favor de la estrella del Real Madrid.

Mbappé triunfa ante el PSG y cobrará 60 millones de euros en el Real Madrid Ampliar

El veredicto pone fin a una de las disputas más complicadas en la historia del fútbol moderno y le da la razón a Mbappé, quien había afirmado que su antiguo club retuvo ilegalmente su salario y bonificaciones durante los últimos meses de su estancia en la capital francesa.

Otro aspecto lamentable de la sentencia para el PSG fue el rechazo total de su contrademanda en la que le exigían a Mbappé 440 millones de euros. El club argumentó que se les debía esta gigantesca cifra debido a “daños” y a una “pérdida de oportunidad” causada por la salida del francés en transferencia libre, lo que, según ellos, violaba un “acuerdo de caballeros” verbal. Sin embargo, el tribunal no encontró ninguna base legal para estas demandas.

Kylian Mbappe / Pedro Castillo Ampliar

Esta ganancia, se suma al salario que recibe Mbappé, de más de 31 millones de euros anuales como delantero del Real Madrid, por lo que solo en 2025, Mbappe se va a embolsar un poco más de 90 millones de euros.