Kylian Mbappé iguala récord de Cristiano Ronaldo con 59 goles en el Real Madrid

Kylian Mbappé sigue escribiendo su nombre con letras doradas en el Real Madrid, esta vez igualó el récord establecido por Cristiano Ronaldo en 2013, llegando a 59 goles en un año natural.

Kylian Mbappé / Mateo Villalba Ampliar

En el día de su cumpleaños, el futbolista francés le marcó desde los once pasos al Sevilla, por lo que se convirtió en el máximo goleador del club merengue en este 2025. Además, ‘Kiki’ Mbappé empató el récord que impuso su ídolo en 2013. Debido a esto, Mbappé habló sobre la importancia que tiene para él conseguir 59 goles en un año.

Además de la anotación, Kylian Mbappé celebró como lo hace Cristiano Ronaldo, haciendo referencia a esta marca igualada. En total, el futbolista con el dorsal número 10 ha hecho anotaciones en todos los torneos que disputa el Real Madrid: 39 goles en La Liga EA Sports, 14 en la Champions League, cuatro en la Copa del Rey, uno en el Mundial de Clubes que se jugó en el verano y uno más en la Copa Intercontinental 2024.

Real Madrid / Angel Martinez Ampliar

Es así como Kylian Mbappé busca convertirse en una leyenda del Real Madrid, igualando un récord histórico que desde hace más de una década nadie había logrado empatar o superar.