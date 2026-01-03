Alan Mozo se convierte en nuevo refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026

Alan Mozo fue intervenido por una hernia y se perderá el inicio del Clausura 2025 / Simon Barber

Alan Mozo se convierte en nuevo refuerzo de los Tuzos del Pachuca para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El lateral derecho mexicano de 28 años llega procedente de Chivas en calidad de préstamo por un año con opción de compra, tras no entrar en los planes del técnico Gabriel Milito para el Rebaño Sagrado.

Alan Mozo fue intervenido por una hernia y se perderá el inicio del Clausura 2025 / Simon Barber Ampliar

Mozo, quien disputó 118 partidos con Guadalajara (4 goles y 9 asistencias), ocupará el hueco dejado por Luis “Chaka” Rodríguez en la banda derecha de los Tuzos, dirigidos por Esteban Solari.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Cruz Azul investiga a Mateusz Bogusz por ausentarse de regreso a los entrenamientos en La Noria

Se une a otros refuerzos como el regreso de Salomón Rondón (desde Real Oviedo) y el colombiano Christian Rivera.

Alan Mozo, asegura que en Chivas no estan tranquilos por los malos resultados obtenidos / Jam Media Ampliar

Curiosamente, Pachuca debutará en el Clausura 2026 precisamente visitando a Chivas en el Estadio Akron, por lo que Mozo podría enfrentar a su exequipo desde la Jornada 1.