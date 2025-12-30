Cruz Azul investiga a Mateusz Bogusz por ausentarse de regreso a los entrenamientos en La Noria / Jam Media

Cruz Azul está investigando la ausencia injustificada de Mateusz Bogusz en el inicio de la pretemporada para el Clausura 2026 de la Liga Mx.

El mediocampista polaco no se presentó el lunes 29 de diciembre a los exámenes médicos y físicos, ni el martes 30 a las sesiones de entrenamiento (matutina y vespertina) en La Noria, sin contar con permiso de la directiva ni del cuerpo técnico, y sin avisar al club.

Asimismo se reporta que la directiva celeste, encabezada por Iván Alonso, evalúa medidas disciplinarias y contractuales. Se interpreta como una presión del jugador para forzar su salida, similar al caso de Giorgos Giakoumakis (quien hizo algo parecido el semestre anterior).

Bogusz cambió recientemente de agencia de representación (la misma que Giakoumakis) y ha tenido minutos limitados en torneos recientes, lo que genera descontento. Mientras tanto, reapareció en Polonia: una clínica de fisioterapia en Rokitnica publicó fotos de él trabajando allí, lo que confirma que extendió sus vacaciones sin autorización.

Cabe señalar que, Bogusz llegó a Cruz Azul en enero de 2025 desde LAFC por unos 9-10 millones de dólares, generando gran expectativa, pero no ha rendido como se esperaba (pocos goles y asistencias). Su contrato vence en diciembre de 2026, y aunque quiere regresar a Europa o buscar más minutos (pensando en la Selección Polonia y el Mundial 2026), no hay ofertas formales que satisfagan al club.

El equipo cementero necesita liberar plazas de extranjeros para registrar a refuerzos como Miguel Borja, por lo que una salida de Bogusz sería ideal, pero no lo regalarán.