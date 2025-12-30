Liga Mx: Salomón Rondón regresa a Pachuca tras su paso por Real Oviedo de cara al Clausura 2026 / Eurasia Sport Images

Salomón Rondón regresa oficialmente al Pachuca para el Clausura 2026 de la Liga Mx.

El club anunció su retorno el 29 de diciembre del 2025, tras finalizar anticipadamente su préstamo con el Real Oviedo de España (también del Grupo Pachuca). El delantero venezolano de 36 años, quien tuvo un paso discreto en LaLiga (solo 2 goles), vuelve a los Tuzos donde brilló anteriormente: fue campeón goleador, MVP de la Concachampions 2024 y anotó 36 goles en 70 partidos.

Pachuca lo presentó con un épico video estilo western, bajo el lema “La historia continúa” y “Regresa el rey”. Rondón tiene contrato vigente con Pachuca hasta diciembre de 2026 (o 2027 según algunas fuentes), y rechazó ofertas de Brasil para priorizar este regreso.

Los Tuzos debutan en el Clausura 2026 el 10 de enero ante Chivas.