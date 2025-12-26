Luca Orellano está a un paso de convertirse en refuerzo de Rayados para el Clausura 2026

En un movimiento que ilusiona a la afición regiomontana de cara al Clausura 2026, Monterrey ha llegado a un principio de acuerdo con el FC Cincinnati de la MLS para el traspaso del extremo argentino Luca Orellano. Según reportes, la operación avanza hacia su cierre definitivo, tras varias ofertas presentadas por la directiva albiazul.

Monterrey v FC Cincinnati / Dylan Buell - Leagues Cup Ampliar

Orellano, de 25 años, se ha consolidado como un jugador desequilibrante por las bandas, con velocidad, regate y capacidad para jugar en ambos perfiles. Surgido en Vélez Sarsfield, pasó por Vasco da Gama antes de llegar a Cincinnati en 2024, donde acumuló 77 partidos, 15 goles y 11 asistencias. Aunque su 2025 fue irregular, su potencial encaja perfectamente en el perfil solicitado por el técnico Domènec Torrent: un extremo rápido y encarador que aporte ida y vuelta.

El acuerdo verbal entre clubes marca el fin de una negociación que inició a mediados de diciembre con una oferta inicial rechazada, seguida de mejoras hasta convencer al equipo estadounidense. El jugador ya habría dado su visto bueno para sumarse al proyecto de Rayados, atraído por la competitividad de la Liga MX y la oportunidad de pelear títulos.

Luca Orellano / Dylan Buell - Leagues Cup Ampliar

Este fichaje representa un refuerzo clave para las bandas de Rayados, que buscan superar las decepciones del 2025 y armar un plantel más competitivo. De concretarse en las próximas horas, Orellano se convertiría en el segundo refuerzo confirmado, sumándose a Daniel Alonso Aceves.

La Pandilla no detiene su actividad en el mercado de fichajes: con plazas de extranjeros disponibles tras salidas como la de Sergio Ramos, el club sigue en busca de un central y posiblemente un delantero.

