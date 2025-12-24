Giorgos Giakoumakis despierta interés del Real Oviedo y Cruz Azul evalúa su venta en el mercado invernal

En el siempre agitado mercado de fichajes invernal, el nombre de Giorgos Giakoumakis suena con fuerza. El delantero griego, cuyo pase pertenece a Cruz Azul y que actualmente se encuentra cedido en el PAOK de Grecia, ha atraído la atención del Real Oviedo, club de LaLiga propiedad del Grupo Pachuca.

Giorgos Giakoumakis como jugador de Cruz Azul / Manuel Velasquez Ampliar

Según información del periodista especializado César Luis Merlo, el equipo español ha realizado sondeos preliminares sobre las condiciones del jugador. La respuesta de la directiva cementera ha sido clara: no cierran la puerta a una negociación, siempre y cuando llegue una propuesta económica atractiva.

Giakoumakis, quien llegó a La Máquina en 2024 como una inversión significativa, no cumplió con las expectativas en la Liga MX y fue prestado al fútbol griego, donde ha recuperado su mejor versión. En lo que va de la temporada con el PAOK, el atacante de 31 años ha anotado 9 goles en 20 partidos, incluyendo contribuciones en la Liga griega, la UEFA Europa League y la Copa. Este resurgimiento lo ha revalorizado en el mercado europeo.

Por ahora, no existe una oferta formal sobre la mesa del Oviedo, que busca un delantero de jerarquía para reforzar su ataque en la lucha por la permanencia en Primera División. El club asturiano, dirigido por Guillermo Almada, ve en el griego un perfil ideal: remate aéreo, juego de espaldas y capacidad para definir en el área.

Giorgos Giakoumakis con el PAOK de Grecia / Jose Manuel Alvarez Rey Ampliar

Desde La Noria, la postura es pragmática. Con contrato vigente hasta mediados de 2028, Cruz Azul no tiene prisa por desprenderse de él este invierno. Fuentes cercanas al club indican que prefieren esperar hasta el verano para maximizar el retorno económico, potencialmente cercano a los 10 millones de dólares que invirtieron inicialmente. Sin embargo, una oferta convincente podría acelerar las conversaciones, especialmente considerando que el PAOK también podría ejercer su opción de compra.

Este interés representa una oportunidad para la institución celeste de recuperar parte de la inversión en un jugador que, pese a su talento probado en ligas como la MLS y la liga escocesa, no encajó en el proyecto mexicano.

