Kevin Mier avanza en su recuperación y Cruz Azul se prepara para el Clausura 2025

Cruz Azul se prepara para la pretemporada del Clausura 2025; sin embargo, el conjunto comandados por Nicolás Larcamón aún no estará completo ante la ausencia del portero Kevin Mier.

Y es que luego de que el guardameta de la Máquina sufriera una dolorosa fractura de tibia en el último juego de la fase regular del Apertura 2025 ante Pumas, el portero se perdió prácticamente el resto de la competencia e incluso parte del arranque del Clausura 2026.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Adrián Esparza Oteo, el portero de Cruz Azul, Kevin Mier, avanza en su recuperación tras la fractura de tibia sufrida en noviembre de 2025. Actualmente, se estima que regresará a las canchas de manera tentativa en marzo de 2026, con actividad deportiva plena esperada para abril, con el objetivo de estar listo para la Liguilla del Clausura 2026.

Pese a rumores sobre no inscribirlo para liberar una plaza de No Formado en México (NFM), dicha fuente ha confirmado que Cruz Azul sí registrará a Mier para el torneo. Esto implica que, para acomodar el límite de NFM en la plantilla, algún extranjero no formado en México deberá salir del equipo, y dicha decisión tendría que tomarse pronto, antes del cierre de registros.

