Héctor Herrera se despide del Toluca tras conquistar el bicampeonato

El mediocampista mexicano Héctor Herrera cierra un capítulo glorioso en su carrera al no renovar con los Diablos Rojos del Toluca, club con el que conquistó el bicampeonato en los torneos Clausura 2025 y Apertura 2025. Tras un año y medio de éxitos colectivos, donde “HH” aportó su experiencia europea y liderazgo en el mediocampo, el alto salario del jugador y la llegada de refuerzos como Pável Pérez han inclinado la balanza hacia su salida, confirmada por el propio club y diversas fuentes periodísticas este enero de 2026.

A sus 35 años, Héctor Herrera no piensa en el retiro, sino en un regreso emotivo. Pachuca, el equipo que lo vio debutar en Primera División y con el que siempre ha mantenido un vínculo especial, emerge como el destino más probable. Todo parece indicar que las negociaciones están avanzadas, y el propio jugador ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de cerrar su carrera en el club hidalguense, donde todo comenzó.

Aunque algunos rumores apuntan a un posible retorno a la MLS, donde portó la camiseta del Houston Dynamo, el corazón parece tirar hacia Hidalgo. Sería un cierre poético: el capitán de la Selección Mexicana volviendo a casa para aportar su jerarquía a unos Tuzos ambiciosos.

En Toluca dejan un vacío en experiencia, pero ganan flexibilidad económica. Para Herrera, esta mudanza podría ser el último gran acto de una carrera llena de títulos en Porto, Atlético de Madrid y ahora en el fútbol mexicano.

