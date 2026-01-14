América vs Atlético San Luis: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 2 del Clausura 2026 Liga MX

Las acciones de la Liga MX continúan con esta fecha doble. El miércoles a las 7:05 de la noche, en el Estadio Ciudad de los Deportes tendremos un duelo correspondiente a la jornada dos del Clausura 2026 entre América y Atlético de San Luis. Ambos equipos tuvieron un inicio de temporada complicado, ahora buscarán sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Alejandro Zendejas / Leopoldo Smith

Las Águilas viajaron a la frontera para enfrentarse a Tijuana, el encuentro tuvo pocas emociones y escasas ocasiones de gol, por lo cual se repartieron puntos tras un empate a cero. De lo más destacado es que Rodrigo Dourado, el refuerzo para este certamen, vio acción en los 90 minutos.

Por su parte, San Luis perdió ante Tigres por 2-1, los Potosinos tuvieron un arranque sumamente bravo. Lo más llamativo es que João Pedro, el actual campeón de goleo, volvió a anotar durante el compromiso.

En los últimos siete enfrentamientos entre estos equipos, se registran siete victorias para los azulcremas, mientras que los potosinos cuentan con dos victorias. Entre estos choques se encuentra una serie de semifinal del Apertura 2023, la victoria fue para las Águilas por marcador global de 5-2. Además, en los últimos años no se ha dado un empate entre estos conjuntos.

Atlético San Luis vs América / Jam Media

Será un encuentro donde habrá reencuentros, ya que Rodrigo Dourado, recién llegado al cuadro azulcrema, se enfrentará a sus ex compañeros; de igual forma André Jardine tiene pasado con Atlético de San Luis, ya que el estratega brasileño dirigió a los Potosinos durante más de un año.

Duelo llamativo por la jornada dos de la Liga MX entre América y Atlético de San Luis, ambos equipos buscarán sumar su primera victoria del torneo, encontrar su mejor versión y el rumbo en un Clausura 2026 atípico.

AMÉRICA VS ATLÉTICO SAN LUIS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER