América vs Rayados: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 5 d el Clausura 2026

Este sábado, en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 9:10 de la noche se vivirá un encuentro entres dos de los candidatos al título, América y Monterrey saldrán a darlo todo en un partido correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

América viene de romper su mala racha, en la jornada pasada vencieron al Necaxa por 2-0, estos representaron los primeros tantos anotados en el certamen por el conjunto capitalino, además consiguieron su primera victoria. En este momento suman cinco unidades, tras dos empates, una derrota y la victoria ya mencionada.

Por otro lado, Monterrey empató a dos tantos ante Tijuana, los anotadores de este choque fueron Sergio Canales y Luca Orellano, quien marcó su primera anotación con los Rayados. El equipo comandado por Doménec Torrent ha conseguido siete puntos tras dos victorias, un descalabro y el empate mencionado.

Ambos equipos llegan en situaciones similares, ya que los dos jugaron la ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, todo esto fue de visitantes y vienen de un viaje. El último enfrentamiento entre capitalinos y regiomontanos fue en los cuartos de final del torneo pasado, la serie la ganó Monterrey por 3-2 en el marcador global, dejando a las Águilas eliminadas del campeonato.

América y Rayados saldrán a buscar los tres puntos para seguir escalando posiciones. Enfrentamiento sumamente atractivo entre candidatos a llevarse el título, que seguramente nos darán un gran encuentro.

