Messi asiste a Germán Berterame: Primer gol con Inter Miami rumbo al Mundial 2026

Inter Miami, en plena gira de pretemporada por Sudamérica, vivió un momento clave para su nuevo delantero Germán Berterame: el naturalizado mexicano se estrenó como goleador del equipo con un tanto construido a partir de una asistencia de Lionel Messi, en el empate 2-2 ante Barcelona SC en Quito, Ecuador.

Germán Berterame / Franklin Jacome Ampliar

El cotejo, que sirvió como parte de la preparación de cara al inicio de la temporada 2026 de la MLS, tuvo a Lionel Messi como protagonista, abriendo el marcador con un gol tras una jugada individual antes de servir un pase filtrado para que Germán definiera con potencia.

Para el exgoleador de Monterrey, esta anotación representa más que su primer tanto con la camiseta del club de Florida: es una señal de que puede encontrarse en su mejor versión justo cuando México se encamina al Mundial 2026. Berterame, quien llegó como una incorporación importante para reforzar la delantera junto a Messi y Luis Suárez, necesita aprovechar cada minuto para consolidar su ritmo y química en el ataque antes de la Copa del Mundo.

Asistencia de Leo Messi para el primer gol de Germán Berterame con la camiseta del @InterMiamiCF. 🤝



🎥 @InterMiamiCF/@OneFootball pic.twitter.com/8FhNmK94zw — MLS Español (@MLSes) February 8, 2026

El hecho de que su primer gol llegue asistido por uno de los mejores jugadores de todos los tiempos da un respaldo adicional al nivel que puede alcanzar si mantiene la consistencia en su juego. La Selección Mexicana podría beneficiarse de un Berterame afinado, con confianza y ritmo goleador para competir al más alto nivel en su primer Mundial en territorio norteamericano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: David Faitelson ‘revienta’ al América previo al Clásico Nacional contra Chivas