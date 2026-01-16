¿Messi mueve los hilos? Inter Miami va con todo por Germán Berterame y sacude el mercado de fichajes 2026

El mercado de fichajes invernal de 2026 ya empieza a entregar los primeros golpes de efecto y, en esta ocasión, el nombre propio es argentino aunque con pasaporte mexicano en la selección: Germán Berterame.

Fuentes cercanas a la negociación, entre ellas el periodista Willie González, aseguran que el delantero de Rayados de Monterrey estaría viviendo sus últimos días en el Gigante de Acero. Inter Miami habría puesto sobre la mesa una oferta cercana a los 15 millones de dólares por su carta, una cifra importante que obliga a la directiva regiomontana a analizarla con lupa, considerando que Berterame es uno de los pilares del ataque albiazul y uno de los delanteros más consistentes de la Liga MX en los últimos años.

Pero lo que realmente llama la atención de esta posible operación no es solo el monto económico, sino el factor humano detrás: Lionel Messi. Según la información que circula con fuerza, el capitán de la Albiceleste y figura indiscutida de las Garzas habría sido clave en todo el proceso. No se trata de un interés institucional genérico; es el propio Messi quien recomendó y empujó directamente por la llegada de Berterame para reforzar el proyecto de Inter Miami de cara a una temporada que, no olvidemos, precede al Mundial 2026 en casa.

El vínculo entre ambos no es nuevo. Recordemos que en 2024, Germán Berterame fue precisamente uno de los verdugos de Inter Miami en la Concacaf Champions Cup: anotó un golazo desde fuera del área en la vuelta de cuartos de final que ayudó a Rayados a eliminar al equipo de Messi. Aquel tanto, narrado con pasión por Mariano Closs, dejó una impresión imborrable. Parece que La Pulga no lo olvidó y ahora lo quiere de su lado.

Para Rayados de Monterrey, perder a Berterame sería un golpe sensible. El atacante de 27 años ha sido constante en goles y en aporte colectivo, y su salida dejaría un hueco complicado de llenar en el esquema de Domènec Torrent. Sin embargo, 15 millones de dólares por un jugador que no es intocable en términos contractuales representan una oportunidad de negocio difícil de rechazar en el fútbol moderno.

Del lado de Inter Miami, la incorporación tendría mucho sentido: Messi, Luis Suárez y ahora un delantero joven, goleador probado en Liga MX y con hambre de revancha en el fútbol norteamericano. Sería una declaración de intenciones clara: las Garzas no solo quieren ganar la MLS, sino construir un proyecto ambicioso que trascienda fronteras y aproveche al máximo la influencia de su máxima estrella.

Por ahora todo está en el terreno de los rumores fuertes, pero el ruido es tan alto que parece cuestión de horas o días para que se confirme. Si se concreta, estaremos ante uno de los fichajes más mediáticos del año en la MLS: el pedido directo de Lionel Messi, atendido al pie de la letra.

