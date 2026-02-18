Javier Aguirre asegura que no quiere jugadores lesionados en Selección Mexicana: “Si no están al 100%, no pueden venir”

Javier Aguirre, actual director técnico de la Selección Mexicana, ha sido contundente respecto a los jugadores lesionados de cara al Mundial 2026. En declaraciones recientes, enfatizó que no convocará a futbolistas que no estén completamente recuperados y en plena forma.

Javier Aguirre y su postura sobre jugadores lesionados de Selección Mexicana / Hector Vivas Ampliar

Declaró que “la Selección no es para rehabilitar; si no están al 100%, no pueden venir”. El “Vasco” Aguirre ha expresado preocupación por la cantidad de lesionados, incluyendo casos como Edson Álvarez, Santiago Giménez, Gilberto Mora, Rodrigo Huescas, Alexis Vega, Luis Chávez, pero dejó claro que la prioridad es que lleguen sanos y compitiendo en sus clubes.

Mencionó que sigue de cerca su rehabilitación a través del plan 365, con apoyo médico, físico y psicológico, pero sin garantías de convocatoria si no alcanzan el nivel óptimo. Incluso, ya hay indicios de que algunos, como Jesús “Chiquete” Orozco, se perfilan como bajas confirmadas por complicaciones en su recuperación.

En resumen, el mensaje es firme: México no llevará al Mundial a nadie que llegue a “rehabilitarse”; solo a quienes estén al 100% y listos para competir. Esto ha generado eco en medios y redes, donde se resalta que “nadie tiene un lugar seguro” si no cumple con esa condición.