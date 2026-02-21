Pachuca repite la dosis en el Volcán; con golazo de Kenedy, los Tuzos escalan al segundo lugar general / Azael Rodriguez

El Pachuca volvió a demostrar que el Estadio Universitario es su patio de juegos favorito. En una noche llena de garra, los Tuzos lograron dar la vuelta al marcador para vencer 1-2 a los Tigres este viernes, silenciando a una de las aficiones más apasionadas del país con una exhibición de carácter y fútbol vertical.

Tigres vs Pachuca / Azael Rodriguez Ampliar

La victoria no fue un triunfo cualquiera; fue un ejercicio de nostalgia pura. Cuando el partido parecía cerrarse, apareció Kenedy para firmar una pincelada que dejó frío a Nahuel Guzmán.. Con un disparo de larga distancia que desafió la lógica, el atacante selló la remontada y desató la euforia hidalguense.

El gol de Kennedy fue un auténtico “déjà vu” que transportó a los aficionados a diciembre de 2001. La parábola, la distancia y la forma en que el balón techó al guardameta felino fueron una copia casi exacta de aquel mítico zapatazo de Walter “El Cuqui” Silvani que le dio a Pachuca su segunda estrella.

Es increíble cómo el fútbol tiene memoria: mismo estadio, misma víctima y la misma sensación de incredulidad en las gradas. Kenedy no solo le dio los 3 puntos a su equipo esta noche, sino que rindió un homenaje involuntario a una de las jugadas más sagradas en la historia del Pachuca.

Pachuca gana en el Volcán / Jam Media Ampliar

Con este resultado, los Tuzos no solo escalan al 2° lugar de la clasificación, sino que reafirman su paternidad psicológica en momentos críticos sobre la escuadra regia. La mística del 2001 sobrevoló el Volcán y demostró que, para Pachuca, la historia siempre es un buen lugar para inspirarse.

Pachuca se lleva un botín de oro de Nuevo León y dejó claro que sabe perfectamente cómo se debe jugar en la casa de los Tigres.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Diego Lainez: El “cepillazo” de Javier Aguirre en la Selección Mexicana pese a su momento estelar con Tigres