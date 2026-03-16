Alfredo Adame fulmina a Carlos Trejo en la “Pelea del Siglo”

Tras años de insultos, desafíos mediáticos y una rivalidad que parecía no tener fin, el cuadrilátero del Ring Royale 2026fue el escenario del desenlace definitivo. Alfredo Adame y Carlos Trejo finalmente pasaron de las palabras a los puños en un enfrentamiento que paralizó a la audiencia, cumpliendo con la promesa de resolver sus diferencias en un combate directo y sin concesiones.

Sin duda: El mejor de todos los tiempos y el más grande, mi querido Julio Cesar Chavez Gonzalez #ADAMEGANADOR #AlfredoAdame #TeamAdame pic.twitter.com/h0am9rKv02 — Alfredo Adame (@AdameGoldenBoy) March 16, 2026

La batalla inició con intensidad desde el primer campanazo, donde un agresivo Carlos Trejo tomó la iniciativa de inmediato para acorralar a su oponente. El “Cazafantasmas” logró conectar golpes sólidos que desestabilizaron al primer actor y lo mandaron a la lona apenas cumplido el primer minuto de acción ante la sorpresa de todos los asistentes.

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Parecía que el destino de la pelea estaba sellado en favor de Trejo, sin embargo, el “Golden Boy” demostró una resiliencia inesperada al ponerse de pie y continuar el asalto. Con una técnica pausada pero efectiva, Adame castigó el cuerpo y el rostro de su rival, mientras el cansancio empezaba a hacer mella en el investigador de lo paranormal.

El clímax del encuentro llegó antes de concluir el primer asalto, cuando Alfredo Adame aprovechó un descuido para conectar un derechazo fulminante en la mandíbula de Trejo. El impacto fue seco y certero, enviando al autor de “Cañitas” directo a la lona de forma aparatosa, extinguiendo cualquier posibilidad de respuesta inmediata.

Pese a los esfuerzos de su esquina y el conteo del referí, Carlos Trejo permaneció tendido sin capacidad de reincorporarse, lo que oficializó la victoria de Adame por la vía del cloroformo (nocaut).

Alfredo Adame noqueó a Carlos Trejo en la mejor pelea de la historia, parecía que iba a perder, se levantó tres veces y antes de terminar el primer round lo mandó a la lona.



Gracias por tanto #RingRoyale.



pic.twitter.com/F3ZXJguCCY — Roberto Haz (@tudimebeto) March 16, 2026

Con este triunfo, Alfredo Adame no solo se lleva el cinturón simbólico del Ring Royale, sino que pone punto final a una de las enemistades más longevas y polémicas del entretenimiento mexicano.

La “Pelea del Siglo” superó las expectativas de quienes dudaban que el encuentro llegara a realizarse, sobre todo, por su violento y dramático desenlace. Ahora queda la incógnita de si este es el fin de las hostilidades o si Carlos Trejo buscará una revancha tras ser humillado en el primer round del combate.